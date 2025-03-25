Від початку року середня зарплата працівників центральних державних органів зросла на 19,3%. У травні цей показник становив 58,8 тис. грн проти 49,3 тис. грн у січні.
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Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:35
Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше
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Дивися повний текст
Зарплати держслужбовців зросли: де отримують найбільше
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:36
Ця інформація не відповідає дійсності, запитайте про зарплати працівників територіальних управлінь Пенсійного фонду України де зарплата 12 тис грн. При цьому у цих держслужбовців велика кількість заборон і обмежень, які поширюються на держслужбовців
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