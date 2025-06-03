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Finance.ua: Авто для сім’ї: як
обрати і на що звернути увагу

Finance.ua: Авто для сім’ї: як обрати і на що звернути увагу
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:20

Finance.ua: Авто для сім’ї: як обрати і на що звернути увагу

Пропонуємо до обговорення:
Про ключові критерії, які дійсно важливі
У цьому матеріалі Finance.ua розповість, на що варто звернути увагу під час вибору автомобіля для родини, чому загалом такий тип транспортного засобу є важливим та що може запропонувати ринок України.

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:20

І скільки вам заплатили за рекламу під виглядом аналізу? Чи крім Судзукі більше немає сімейних авто?
pivcak
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:56

Re: Finance.ua: Авто для сім’ї: як обрати і на що звернути у

Це ж банальна реклама конкретної моделі))

Якщо машина в сімʼї одна на всі випадки - тільки гібрид.
2-тонне 5-метрове корито проїхало Європу до Адріатичного моря.
Польща (не автобани), петляюча по хребтам дорога, з обмеженнями 50 навіть поза населеними.
Середній 4-4.5 літри/100
Словаччина - аналогічно
Угорщина - автобани, на круїзі 130. Клімат. 6.6л
Хорватія - автобани - аналогічно
Гори Боснії і Герцеговини, шалені серпантини
На фініші середній по Європі 5.5
По моєму прекрасно.
Hotab
 
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