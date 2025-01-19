Транспортна компанія FlixBus з 19 березня відкрила нову автобусну лінію з Києва до аеропорту Штутгарта (Німеччина).
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FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини
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Додано: Нед 06 лип, 2025 17:24
FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини
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FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини
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