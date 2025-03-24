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У Раді хочуть зробити військову
службу обов’язковою для...

У Раді хочуть зробити військову службу обов’язковою для...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 01:20

У Раді хочуть зробити військову службу обов’язковою для...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет Верховної Ради рекомендував запровадити обов’язкову військову службу для чоловіків, які претендують на посади в державній службі.

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У Раді хочуть зробити військову службу обов’язковою для посад у держслужбі
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 01:20

Держслужбовці обовязково повинні проходити воєну службу як в більшості країн
parash1953
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 07:36

ОДНОЗНАЧНО!!! Тільки недолугі і українофобії будуть проти такого рішення!!! Доцільно ретельно перевірити групи інвалідності всіх хто працює на державних посадах!!! Нині, доцільно замінити чоловіків, які працюють в державних установах, жінками з метою призову до лав ЗСУ! Чиновникам і їхнім родичам війна як рідна мати:ніякої відповідальності (війна все спише), грошове утримання росте як гриби після дощу і всі родичі заброньовані і прилаштовані!!!
modernarodichi
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 09:40

Щось дуже довго збираються, вже війна четвертий рік....?
bondtina40
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 12:06

От написали аби написати, як і про демобілізацію. Звісно що не буде, не позбавлять оті всі казнокради можливості приволокти своїх коханок і друзів до корита. Ми ж не Ізраіль
engeenconstr
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 12:43

А зе коли пройде???
І його шобло!!!
viktorandronov525
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:19

Як завжди придумали дурню, вони ж усі за станом здоров'я непридатні, всі чинуші і прокурори в Україні інваліди
ihor_pankevych_64
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:44

Ахахах миші проти сира ви в це вірите ??
kustobabak
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Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 21:14

Давайте від завтра!!!!
zelenov_oleh
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