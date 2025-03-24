Комітет Верховної Ради рекомендував запровадити обов’язкову військову службу для чоловіків, які претендують на посади в державній службі.
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У Раді хочуть зробити військову службу обов’язковою для посад у держслужбі
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Додано: П'ят 11 лип, 2025 01:20
У Раді хочуть зробити військову службу обов’язковою для...
Пропонуємо до обговорення:
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У Раді хочуть зробити військову службу обов’язковою для посад у держслужбі
Додано: П'ят 11 лип, 2025 01:20
Держслужбовці обовязково повинні проходити воєну службу як в більшості країн
Додано: П'ят 11 лип, 2025 07:36
ОДНОЗНАЧНО!!! Тільки недолугі і українофобії будуть проти такого рішення!!! Доцільно ретельно перевірити групи інвалідності всіх хто працює на державних посадах!!! Нині, доцільно замінити чоловіків, які працюють в державних установах, жінками з метою призову до лав ЗСУ! Чиновникам і їхнім родичам війна як рідна мати:ніякої відповідальності (війна все спише), грошове утримання росте як гриби після дощу і всі родичі заброньовані і прилаштовані!!!
Додано: П'ят 11 лип, 2025 12:06
От написали аби написати, як і про демобілізацію. Звісно що не буде, не позбавлять оті всі казнокради можливості приволокти своїх коханок і друзів до корита. Ми ж не Ізраіль
Додано: П'ят 11 лип, 2025 16:19
Як завжди придумали дурню, вони ж усі за станом здоров'я непридатні, всі чинуші і прокурори в Україні інваліди
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