Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 09:01

InvestMarket

Форумчани, привіт!

Ви вже чули про новий безкоштовний сервіс — InvestMarket від «Мінфіну»? Це зручний систематизований каталог актуальних пропозицій для інвесторів.
Зображення

На InvestMarket ви можете:

✅ знайти інвестпроєкти у різних категоріях (франшизи, нерухомість, земля, акції, готовий бізнес);
✅ дізнатися всі умови: поріг входу, терміни, очікуваний дохід;
✅ вивчити профілі компаній і зв’язатися з ними напряму.

Маєте власну інвестпропозицію? Додайте її на InvestMarket та знайдіть зацікавленого вкладника.

Перегляньте, які пропозиції вже доступні в маркеті
Ірина_


 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 11 лип, 2025 14:57

InvestMarket

Форумчани!

Як ви зазвичай ухвалюєте рішення щодо інвестицій? Чи ставите собі запитання: яка ваша мета; які ризики ви готові прийняти; чи достатньо розумієте інструмент; хто стоїть за проєктом і де можна перевірити інформацію.

Це важливі роздуми, що дають змогу свідомо все зважити й мінімізувати ризики до моменту укладання угоди.

💡 На допомогу інвестору «Мінфін» створив платформу InvestMarket. Тут зібрані перевірені інвестпропозиції з різних напрямів та доступна повна інформація про компанії.

Зображення

📌Читайте більше про те, як InvestMarket допомагає зважити пропозиції та інвестувати свідомо.
Ірина_


 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:21

Форумчани, вітаємо!

Розглядаєте нерухомість як інструмент захисту й нарощення капіталу?

Це дуже правильне рішення, адже після завершення війни ринок, цілком імовірно, стрімко зростатиме. Аналітики говорять про +30–50% до вартості через ефект відкладеного попиту. Тож зараз саме той момент, коли можна зайти на ринок з вигідною перспективою.

✅ Якщо хочете інвестувати без посередників і з мінімальними ризиками — користуйтесь InvestMarket від «Мінфін»

У каталозі є пропозиції від таких відомих на ринку компаній: Standart One, Inzhur, Dreamers, Fomich Hotels Group, Індустріальний парк Формація та інших.

Зображення

Підберіть об’єкт на InvestMarket від «Мінфін», що відповідає вашим довгостроковим цілям, та заповніть заявку на безкоштовну консультацію вже сьогодні.
Ірина_


 




 

 
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 11:42

iPlan — новий партнер InvestMarket від «Мінфін»

👋 Форумчани!
Раді повідомити, що в каталозі InvestMarket від «Мінфін» новий учасник — iPlan.

Експерти iPlan допомагають клієнтам систематизувати особисті фінанси, розробити покроковий фінплан, визначити фінансові цілі та стратегію їх досягнення через інвестиції.

Серед клієнтів компанії — підприємці, айтівці, фахівці інших галузей, фрилансери та сім’ї, які прагнуть фінансової системності та хочуть зробити перші кроки в інвестуванні.

Замовте безкоштовну консультацію з експертом з особистих фінансів iPlan, щоб обговорити ваш запит і подальшу стратегію.

Зображення
Модератор


 




 

 
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:45

👋 Форумчани!
Якщо шукаєте можливості для пасивного доходу в Україні — скористайтесь платформою InvestMarket від «Мінфін»
Тут зібрано пропозиції від NovaPay, Zeminvest, Inzhur, S1, Green Rest, «Ґрунтовно» та інших.
🧐 Обирайте проєкт, порівнюйте, вивчайте умови. Відтак залиште заявку на безкоштовну консультацію, щоб обговорити деталі конкретної пропозиції.

Зображення
Модератор


 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:54

👋 Форумчани!
Якщо ви цікавитесь інвестиціями в земельні ділянки с/г призначення, у каталозі InvestMarket від «Мінфін» знайдете актуальні пропозиції від LandInvest, Zeminvest, Ґрунтовно.
Ви можете придбати як ділянку, так і земельні сертифікати для пасивного доходу.
За прогнозом аналітиків, ринок землі в Україні найближчими роками зросте у 2–4 рази. Встигніть придбати вигідний актив і заробити.
Залиште заявку на безкоштовну консультацію, щоб дізнатися більше

Зображення
Модератор


 




 

 
