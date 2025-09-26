Ви вже чули про новий безкоштовний сервіс — InvestMarket від «Мінфіну»? Це зручний систематизований каталог актуальних пропозицій для інвесторів.
На InvestMarket ви можете:
✅ знайти інвестпроєкти у різних категоріях (франшизи, нерухомість, земля, акції, готовий бізнес); ✅ дізнатися всі умови: поріг входу, терміни, очікуваний дохід; ✅ вивчити профілі компаній і зв’язатися з ними напряму.
Маєте власну інвестпропозицію? Додайте її на InvestMarket та знайдіть зацікавленого вкладника.
Як ви зазвичай ухвалюєте рішення щодо інвестицій? Чи ставите собі запитання: яка ваша мета; які ризики ви готові прийняти; чи достатньо розумієте інструмент; хто стоїть за проєктом і де можна перевірити інформацію.
Це важливі роздуми, що дають змогу свідомо все зважити й мінімізувати ризики до моменту укладання угоди.
💡 На допомогу інвестору «Мінфін» створив платформу InvestMarket. Тут зібрані перевірені інвестпропозиції з різних напрямів та доступна повна інформація про компанії.
Розглядаєте нерухомість як інструмент захисту й нарощення капіталу?
Це дуже правильне рішення, адже після завершення війни ринок, цілком імовірно, стрімко зростатиме. Аналітики говорять про +30–50% до вартості через ефект відкладеного попиту. Тож зараз саме той момент, коли можна зайти на ринок з вигідною перспективою.
👋 Форумчани! Якщо шукаєте можливості для пасивного доходу в Україні — скористайтесь платформою InvestMarket від «Мінфін» Тут зібрано пропозиції від NovaPay, Zeminvest, Inzhur, S1, Green Rest, «Ґрунтовно» та інших. 🧐 Обирайте проєкт, порівнюйте, вивчайте умови. Відтак залиште заявку на безкоштовну консультацію, щоб обговорити деталі конкретної пропозиції.
👋 Форумчани! Якщо ви цікавитесь інвестиціями в земельні ділянки с/г призначення, у каталозі InvestMarket від «Мінфін» знайдете актуальні пропозиції від LandInvest, Zeminvest, Ґрунтовно. Ви можете придбати як ділянку, так і земельні сертифікати для пасивного доходу. За прогнозом аналітиків, ринок землі в Україні найближчими роками зросте у 2–4 рази. Встигніть придбати вигідний актив і заробити. Залиште заявку на безкоштовну консультацію, щоб дізнатися більше