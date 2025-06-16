Китайський автогігант BYD вивів на внутрішній ринок новий підключаємий гібридний універсал Seal 06 DM-i, стартова ціна якого складає приблизно 15 230 доларів США.
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BYD представила універсал-гибрид із запасом ходу понад 2000 км
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Додано: Пон 14 лип, 2025 00:42
BYD представила універсал-гибрид із запасом ходу понад...
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BYD представила універсал-гибрид із запасом ходу понад 2000 км
Додано: Пон 14 лип, 2025 00:42
Это болезнь какая-то: писать про запас хода у гибридов. 2000км? Это преимущество? Нет заправки в радиусе 1000км или что? Чтобы что?
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