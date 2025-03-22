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До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 15 лип, 2025 03:03
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія CCRC Changchun Railway Vehicles здійснила технологічний прорив, представивши прототип нового поїзда (маглева) на магнітній подушці (підвісці), здатного розвивати рекордну швидкість — до 600 км/год.
Дивися повний текст До 600 км/год без коліс: у Китаї презентовано новий футуристичний потяг
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Додано: Вів 15 лип, 2025 06:54
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