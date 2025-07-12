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В Україні фіксують нову шахрайську
«схему» з водійськими...

В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:22

В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні стрімко поширюється новий вид шахрайства — «дзеркальні» водійські посвідчення.

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В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими посвідченнями
R2
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:22

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komis559141
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 16:30

Re: В Україні фіксують нову шахрайську «схему» з водійськими

автомобіль теж підроблюють?
GALeon
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Модератори: Ірина_, Модератор

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