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Сплата військового збору зросла
майже вчетверо — податкова

Сплата військового збору зросла майже вчетверо — податкова
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:50

Сплата військового збору зросла майже вчетверо — податкова

Пропонуємо до обговорення:
За пів року до бюджету понад 75 млрд грн військового збору.

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Сплата військового збору зросла майже вчетверо — податкова
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 15:51

Ага, тільки це виявилося ніякою не підтримкою наших війскових, а черговою брехнею нашої влади. Бо окремий фонд для війскового збору не був створений все їде в загальний бюджет на підтримку зелених корупціонерів крадіїв бюджету за схемами гетманцева та дурнуваті забаганки зеленського на кшталт кешбеку хабів єдності тощо, оце першочергово.
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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