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В Україні не вистачає водіїв

В Україні не вистачає водіїв
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:33

В Україні не вистачає водіїв

Пропонуємо до обговорення:
В українській транспортній галузі сформувався дефіцит у 30 000 — 40 000 водіїв вантажівок. В українській транспортній галузі сформувався дефіцит у 30 000 — 40 000 водіїв вантажівок.

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В Україні не вистачає водіїв
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:33

Не вистачає водіїв ? Так поцікавтеся ,як Їм платять і які витрати і відрядні змушують підписувати. Я працював на такій фірмі в Рівному пік-трейд зветься ,платять 17% і все ні мінімалки ні відпускних ні окладу , звільнявся сказав за 50злишнім днів відпускних, то вони озвірілих ,хотіли що б я зняв їх з карти і приніс їм. Я відмовився , відпускні заплатили за рейс ні.
vovcikz78
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Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:50

Re: В Україні не вистачає водіїв

а кого в країні вистачає?! від вантажника до менеджера знайти важко - один приходить, трьох гребуть в цей час. Будь-яких - косих, хромих, 50+, епілєпсіка забрали... Людей ФІЗИЧНО не вистачає, гребуть як в останній день...
pirat-d
 
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