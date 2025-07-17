В українській транспортній галузі сформувався дефіцит у 30 000 — 40 000 водіїв вантажівок. В українській транспортній галузі сформувався дефіцит у 30 000 — 40 000 водіїв вантажівок.
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В Україні не вистачає водіїв
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Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:33
В Україні не вистачає водіїв
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В Україні не вистачає водіїв
Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:33
Не вистачає водіїв ? Так поцікавтеся ,як Їм платять і які витрати і відрядні змушують підписувати. Я працював на такій фірмі в Рівному пік-трейд зветься ,платять 17% і все ні мінімалки ні відпускних ні окладу , звільнявся сказав за 50злишнім днів відпускних, то вони озвірілих ,хотіли що б я зняв їх з карти і приніс їм. Я відмовився , відпускні заплатили за рейс ні.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 23:50
Re: В Україні не вистачає водіїв
а кого в країні вистачає?! від вантажника до менеджера знайти важко - один приходить, трьох гребуть в цей час. Будь-яких - косих, хромих, 50+, епілєпсіка забрали... Людей ФІЗИЧНО не вистачає, гребуть як в останній день...
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