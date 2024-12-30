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П’ятірка найбільш проблемних автомобілів за оцінками...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 19 лип, 2025 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Експерти назвали п’ятірку автомобілів, які вважають найпроблемнішими через часті поломки та складність обслуговування. Цей рейтинг допоможе водіям уникнути дорогих несподіванок при виборі авто та краще розуміти, які моделі можуть створити найбільше труднощів у експлуатації.
Дивися повний текст П’ятірка найбільш проблемних автомобілів за оцінками механіків
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