RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
П’ятірка найбільш проблемних
автомобілів за оцінками...

П’ятірка найбільш проблемних автомобілів за оцінками...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 11:45

П’ятірка найбільш проблемних автомобілів за оцінками...

Пропонуємо до обговорення:
Експерти назвали п’ятірку автомобілів, які вважають найпроблемнішими через часті поломки та складність обслуговування. Цей рейтинг допоможе водіям уникнути дорогих несподіванок при виборі авто та краще розуміти, які моделі можуть створити найбільше труднощів у експлуатації.

Дивися повний текст
П’ятірка найбільш проблемних автомобілів за оцінками механіків
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100442
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці купують все менше автомобілів з Китаю (інфографіка)
R2 » Суб 12 кві, 2025 11:57
1 1408
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 кві, 2025 11:58
root
У SoftServe назвали найбільш затребувані вакансії в ІТ
R2 » Нед 23 лют, 2025 13:20
4 1627
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 лют, 2025 23:16
govars75
Переваги і недоліки гібридних автомобілів: що потрібно...
R2 » Пон 30 гру, 2024 10:34
1 1042
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 гру, 2024 10:34
stokoz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6625)
19.07.2025 11:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.