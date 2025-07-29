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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:30

  Shaman написав:
  барабашов написав:
  Investor_K написав:Хотебе він поруч з вами не пробігав?

Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту.
После обеда и сиесты буду готов пообщаться.

а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".

а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним? :lol:

Ты хочешь губами проверить работу раввина?
Это содомия
Коран(мулла Омар) цэ не одобряє и кади приговорит к забитию камнями бубнового извращенца
барабашов
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:35

  барабашов написав:
  Shaman написав:
  барабашов написав:Мы со знакомым муллой Омаром после намаза обедаем, и всё естественно жёстко, по шариату, свежее и халяльное, никаких подчерёвков со шницелями и 0,7 в одну харю для аппетиту.
После обеда и сиесты буду готов пообщаться.

а я гадав, кабанчик все одно бігає з думками "а мене за що" й не розумію, за що турки ганяють його з криками "бий цього шелудивого".

а ось воно як. багато довелося відрізати, щоб стало халяльним? :lol:

Ты хочешь губами проверить работу раввина?
Это содомия
Коран(мулла Омар) цэ не одобряє и кади приговорит к забитию камнями бубнового извращенца

це тобі равин зробив в мусульманській країни? над тобою жорстко пожартували... поки не з'ясували, рекомендую потроху в Європу відповзати :D

а що там перевіряти? я так розумію пожартували по повній - відсікли все під корень, щоб двічі не вставати :lol: та й тобі все одно не потрібно :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:40

Shaman
? я так розумію пожартували по повній - відсікли все під корень,


Зі словами «то був молочний..»
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