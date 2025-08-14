RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 19:58

  Hotab написав:Investor_K,

скальпелем правди сковирнув гнійний фурункул брехні і самозакоханості від оператора обліківки ІнвесторК

Немає такої обліківки. Ви знову пишите неправду.
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:03

Investor_K
пишите



Зображення
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:06

  Hotab написав:Investor_K
пишите



Зображення

Прошу надати письмове пояснення по суті питання.
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 20:07

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Чому ви раптом безпідставно накинулися на старого з неправдою?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 09:33

І до речі я ніколи не використовую нецензурну лайку. Тільки літературну
Investor_K
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 13:33

Сила Розуму

  Investor_K написав:І до речі я ніколи не використовую нецензурну лайку. Тільки літературну

Але завдяки логіці та інтеллекту можу морально знищити будь якого опонента.
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 13:17

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Шановні модератори. Хто з вас видаляє повідомлення у цій темі? Маю 2 запитання
1. Чи можу я у цій темі організувати комерційне шоу?
2 Чи можна тут робити мемуари і так щоб ви іх не терли?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 15:32

Шахтар сьогодні пройде Панатінавкос?
Investor_K
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 15:41

Крах Інвестора К.
За ним підуть інші, і чим більше плюсиків та віртуальних орденів - тим гучніше буде падіння.
Як в нашій школі казали - Мене́, мене́, теке́л, уфарси́н
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 14 сер, 2025 16:02

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  fox767676 написав:Мене́, мене́, теке́л, уфарси́н


"Пошел по шерсть, а вернулся стриженным"
Жодного схвального відгуку , окрім як від козака-харакетерника з Ашкелону
fox767676
