Вважаєте, що греків не пройдемо?
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:17
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:19
А я вірю
В те, що Шахтар пройде греків!
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:22
Додано: Чет 14 сер, 2025 17:38
Це один із законів логіки Арістотеля. Із двох взаємновиключних тверджень одне хибне, а друге істина. Третього не дано.
Сибарите, у Вас відчувається гарна фундаментальна освіта. В цій гілці більшість учасників не витримують інтелектуального рівня. А Ви молодець!
P.S. учасники з низьким IQ згинули як роса на сонці
