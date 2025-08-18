Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Персональні теми форумчан / За що ми любимо Інвестора_К? За що ми любимо Інвестора_К? + Додати

тему Відповісти

на тему Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.

#<1 ... 23242526 Додано: Пон 18 сер, 2025 09:16 Hotab написав: Де друзі IнцесторК?? Чому нема жодного гарного слова про нього? Чому його бубоніння під ніс всі ігнорують?

Він прожив настільки нікчемне життя? Де друзі IнцесторК?? Чому нема жодного гарного слова про нього? Чому його бубоніння під ніс всі ігнорують?Він прожив настільки нікчемне життя?

Майже всі у могилах. Померли з різних причин. Пропоную сходити на той світ і перевірте Майже всі у могилах. Померли з різних причин. Пропоную сходити на той світ і перевірте Investor_K

Повідомлень: 10546 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 918 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 сер, 2025 09:26 Investor_K написав: Hotab написав: Де друзі IнцесторК?? Чому нема жодного гарного слова про нього? Чому його бубоніння під ніс всі ігнорують?

Він прожив настільки нікчемне життя? Де друзі IнцесторК?? Чому нема жодного гарного слова про нього? Чому його бубоніння під ніс всі ігнорують?Він прожив настільки нікчемне життя?

Майже всі у могилах. Померли з різних причин. Пропоную сходити на той світ і перевірте Майже всі у могилах. Померли з різних причин. Пропоную сходити на той світ і перевірте

Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.

Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.

Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К» і без. Навіть якщо вони і не відповідають міфу про 79 років, а є лише 39, їм вже досить . Користі від них на цьому світу нема, псують лише повітря, в кооперації з маргінальними алкоголіками і недонавченими охоронцями складів з мороженою рибою несуть якусь дічь про інцести, зґвалтування та подібні речі, які в головах тих, хто позиціонує себе інтелектуальним і інтелігентним дідом в принципі знаходитись не може.

Тому такі сухі гілки , нездатні до bear fruit треба обпилювати. Можна і спалювати в горнилі війни, може яка користь вийде хоч по фіналочці. Я зараз на прекрасному сніданку в готелі Vienna House, де крім всього іншого просто чудові шампіньйони в якомусь чудернацькому соусі. На апетитні десерти нема вже місця, та і користі там небагато.Ввечері мене очікує А330-200 на Доху.Я за цей світ буду чіплятись зубами і пазурами, відправляючи на «той» різноманітних інцесторів, з «К» і без. Навіть якщо вони і не відповідають міфу про 79 років, а є лише 39, їм вже досить . Користі від них на цьому світу нема, псують лише повітря, в кооперації з маргінальними алкоголіками і недонавченими охоронцями складів з мороженою рибою несуть якусь дічь про інцести, зґвалтування та подібні речі, які в головах тих, хто позиціонує себе інтелектуальним і інтелігентним дідом в принципі знаходитись не може.Тому такі сухі гілки , нездатні до bear fruit треба обпилювати. Можна і спалювати в горнилі війни, може яка користь вийде хоч по фіналочці. Hotab Повідомлень: 15933 З нами з: 15.02.09 Подякував: 404 раз. Подякували: 2472 раз. Профіль 4 4 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_