За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:55
Investor_K написав:
От бачите,хотабе. Попали у незвичну ситуацію і до кого звернулися по допомогу? До друга. До мене.
Якщо буде якась проблема в Африкансських степах - пишіть. Ми ж з вами друзі.
Профіль
Додано: Вів 19 сер, 2025 01:14
Я канеш здогадувався що у мене є такий друг, але думав то Долярек підкаже.. він теж друг
Профіль
