|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:47
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
А как же два деда трамповских годов, что только и живут спортом и спортзалом - Арни и Слай? Они ж однокашники пана Панды. А как файно выглядят и даже под себя не ходят и узнают однокашника с Трои.
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:51
І да, і ні. Ще важлмвий аспект харчування. Істи здорову іжу - дороговастенько . Маю на увазі лрганічну, кошерну та халяльну іжу. А без цього до 100-120 років складно прожити
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:14
тобто ви хочете, щоб їжа була й кошерна, й халяльна? це ви себе на добрячий шпагат садите
|