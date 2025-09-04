RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:38

150 років

Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10663
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:50

  Investor_K написав:Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?


Можна продовжити вам життя.
як і Леніну
Hotab
 
Повідомлень: 16097
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 12:53

  Investor_K написав:Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?

Не имея возможности жить вечно, используйте возможность жить с удовольствием (с)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8774
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6475 раз.
Подякували: 21637 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 13:10

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?

Не имея возможности жить вечно, используйте возможность жить с удовольствием (с)

Якщо прожити ще 70 років, то потім точна винайдуть пігулки для безсмертя. І тоді хотаб буде цілу вічність читати моі геніальні дописи.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10663
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:32

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Hotab написав:Вже ні. Вже там де ще дешевше і ще небезпечніше 😅
Це де?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10663
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 15:33

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Вже ні. Вже там де ще дешевше і ще небезпечніше 😅
Це де?

Троєщина
Hotab
 
Повідомлень: 16097
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2480 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 16:37

  Hotab написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Вже ні. Вже там де ще дешевше і ще небезпечніше 😅
Це де?

Троєщина

Брехня
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10663
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 17:01

  Investor_K написав:Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?

Отакі>>>

🕯*Помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані — йому був 91 рік, — La Repubblica*
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8582
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
  #<1 ... 35363738
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.