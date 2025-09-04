|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:38
Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?
Investor_K
- Повідомлень: 10663
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:50
Investor_K написав:
Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?
Можна продовжити вам життя. як і Леніну
Hotab
- Повідомлень: 16097
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2480 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 12:53
Investor_K написав:
Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?
Не имея возможности жить вечно, используйте возможность жить с удовольствием (с)
Сибарит
- Форумчанин року
- Повідомлень: 8774
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6475 раз.
- Подякували: 21637 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 13:10
Сибарит написав:
Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?
Не имея возможности жить вечно, используйте возможность жить с удовольствием (с)
Якщо прожити ще 70 років, то потім точна винайдуть пігулки для безсмертя. І тоді хотаб буде цілу вічність читати моі геніальні дописи.
Investor_K
- Повідомлень: 10663
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:32
Hotab написав:
Вже ні. Вже там де ще дешевше і ще небезпечніше 😅
Це де?
Investor_K
- Повідомлень: 10663
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 15:33
Investor_K написав:
Вже ні. Вже там де ще дешевше і ще небезпечніше 😅
Це де?
Троєщина
Hotab
- Повідомлень: 16097
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2480 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 16:37
Hotab написав:
Вже ні. Вже там де ще дешевше і ще небезпечніше 😅
Це де?
Троєщина
Брехня
Investor_K
- Повідомлень: 10663
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Чет 04 вер, 2025 17:01
Investor_K написав:
Які є думки щодо можливої тривалості життя до 150 років?
Отакі>>>
🕯*Помер відомий італійський модельєр Джорджо Армані — йому був 91 рік, — La Repubblica*
Успіх
- Повідомлень: 8582
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 1010 раз.
