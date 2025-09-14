RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 22:01

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хто переможе, друзі? Яка ваша думка?

Я думаю, що Кроуфорд переможе по очкам

ви ж хоч кажіть, про що мова - у нас бокс масово дивляться лише супертяжів :lol:
Re: За що ми любимо Інвестора_К?

та й взагалі ви надто зосередилися на спорті. а тут дехто не чекає й вже другий кавер зробив - буде вам конкуренція на виборах :lol:

єдине, що грає на вас - наш боров після кожного прослуховування пісні прям фізично відчуває, як міцні руки кума-військкома схопили за задні лапи й кудись тягнуть. але ви не розслабляйтесь 8)
Re: За що ми любимо Інвестора_К?

але можна зробити зустрічний хід. Вам яка версія більше подобається?

чи
Shaman

як міцні руки кума-військкома схопили за задні лапи й кудись тягнуть


Куму довіри нема вже, його юзнули лише для виїзду з України в Стамбул. Далі кабанчик нагулює сальце на турецькій шаурмі і в Дніпро більше ні ногою.
Йому б , правда, треба Віталю для психологічної допомоги і консультації. Бо у кабанчика проблема з особистими граніцами. Ззаду порушена , ще з підліткового віку.
  Hotab написав:Shaman
як міцні руки кума-військкома схопили за задні лапи й кудись тягнуть

Куму довіри нема вже, його юзнули лише для виїзду з України в Стамбул. Далі кабанчик нагулює сальце на турецькій шаурмі і в Дніпро більше ні ногою.
Йому б , правда, треба Віталю для психологічної допомоги і консультації. Бо у кабанчика проблема з особистими граніцами. Ззаду порушена , ще з підліткового віку.

але ж є таке явище - фантомні болі. особливо після дитячої травми :lol:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хто переможе, друзі? Яка ваша думка?

Я думаю, що Кроуфорд переможе по очкам

Хвилину тому правильність слів Великого Інвестора бачила вся планета
Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Кроуфорд переміг. Впевнено. Красиво. Одноголосним рішенням. А чому?
Бо так сказав Великий Інвестор. Я б навіть сказав - Найвеличніший. Але скромно промовчу.
  Investor_K написав:Кроуфорд переміг. Впевнено. Красиво. Одноголосним рішенням. А чому?
Бо так сказав Великий Інвестор. Я б навіть сказав - Найвеличніший. Але скромно промовчу.

ми стаємо свідками незвичайної події - дискусії Великого інвестора з Найвеличнішим?.. :lol:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Кроуфорд переміг. Впевнено. Красиво. Одноголосним рішенням. А чому?
Бо так сказав Великий Інвестор. Я б навіть сказав - Найвеличніший. Але скромно промовчу.

ми стаємо свідками незвичайної події - дискусії Великого інвестора з Найвеличнішим?.. :lol:

Для початку треба переварити хотаба та fox767676. Дискусія двох обліківок однієі людини наразі не вражає. Тому ідея потребує аналвізу
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Хотабе, то ви не проти щоб я вас усиновив?

Спочатку спробуємо відтягнути на місце ваші яєчка, може вдасться вам своїх мати .

Це пі.данул аффіцер/військовий в душе,навчений за податки трактористів, який заховався з початком повномасштабної у нору.
З пенсією мабуть від 20000 грн .
Ще хватає совісті щось писати і дорікати когось , лайно воно і є лайно
