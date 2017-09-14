Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Вів 07 жов, 2025 19:44
ЛАД написав: UA написав:
Зарплатня до 50 тис. грн. це реально так?
Подивився на ціну нормальної СК ковбаси (з мяса і без птахів) в онлайн супермаркета.
1000-1300 грн за кіло
.
Правільной дорогой ідете товаріщі!
Это не самая дорогая.
И сейчас уже и хорошая варенка 500+.
Ось і питання що привозити в Україну на презенти вирішене.
Ковбасу!
UA
Повідомлень: 9727
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1883 раз.
Подякували: 2354 раз.
Профіль
1
1
1
Додано: Вів 07 жов, 2025 19:47
UA
Спитай у Флаймана, він знає таких, до яких з 1л жигулівського можна в гості. Головне
покласти в коляску
стару дитячу і їхати .. ну щоб наче і не пішки
Востаннє редагувалось
Hotab
в Вів 07 жов, 2025 19:54, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 16616
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
Профіль
4
4
4
Додано: Вів 07 жов, 2025 19:53
UA написав: ЛАД написав: UA написав:
Зарплатня до 50 тис. грн. це реально так?
Подивився на ціну нормальної СК ковбаси (з мяса і без птахів) в онлайн супермаркета.
1000-1300 грн за кіло
.
Правільной дорогой ідете товаріщі!
Это не самая дорогая.
И сейчас уже и хорошая варенка 500+.
Ось і питання що привозити в Україну на презенти вирішене.
Ковбасу!
Щось нагадало отой анекдот про краватки
Встречаются два ``новых русских``. Один другому:
- Гля, галстук купил! Штуку двести баксов отдал! - Дурак ты - вон за углом такие же по штуке пятьсот!
)
pesikot
Повідомлень: 12227
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
Додано: Вів 07 жов, 2025 19:55
UA написав:
Ось і питання що привозити в Україну на презенти вирішене.
Ковбасу!
але ж закінчення війни не видно на горизонті,
прийдеться тобі "на чужбінє" їсти ту ковбасу,
представляючи як "у помєщіка ісчо работаєт ксіва" ))
хз чи антон палич зараз "запрєщонка", але цитата в тєму:
— Смерть! — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска ветчины, густо вымазанного горчицей
sergey_stasyuk555
Повідомлень: 453
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:12
sergey_stasyuk555 написав: UA написав:
Ось і питання що привозити в Україну на презенти вирішене.
Ковбасу!
але ж закінчення війни не видно на горизонті,
прийдеться тобі "на чужбінє" їсти ту ковбасу,
представляючи як "у помєщіка ісчо работаєт ксіва" ))
хз чи антон палич зараз "запрєщонка", але цитата в тєму:
— Смерть! — говорит он, вытирая слезы, выступившие после куска
ветчины, густо вымазанного горчицей
забавно то что хорватскую ветчину и ковбасу по другому есть
сложно
)))
хотя мухе под баклажку акционной оболони и монотонное бубнение ментопенса про сорта думаю зайдет)))
Востаннє редагувалось
Прохожий
в Вів 07 жов, 2025 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
Повідомлень: 14152
З нами з: 05.06.13
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1454 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:19
unicdima написав:
Арестович давно помножив себе на нуль, він ніхто вже, 2% його рейтинг буде.
А у кого рейтинг вищий ніж 2%?
andrijk777
Повідомлень: 6786
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
Профіль
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:22
Hotab
Повідомлень: 16616
З нами з: 15.02.09
Подякував: 394 раз.
Подякували: 2505 раз.
Профіль
4
4
4
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:25
Hotab написав: Успіх написав:
Ті, що справді ризикують життям і здоров'ям …
Як так?©
А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних) "пожежники" з не тим ВОСом вже майже 4роки грають в тилу в карти і доміно, а "гасити повномасштабну пожежу" посилають комбайнерів, трактористів та й просто хворих...
Як так?©
Успіх
Повідомлень: 8700
З нами з: 18.03.21
Подякував: 293 раз.
Подякували: 1010 раз.
Профіль
4
8
1
5
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:27
Славко про Люсю
flyman
Повідомлень: 41080
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1615 раз.
Подякували: 2860 раз.
Профіль
1
3
Додано: Вів 07 жов, 2025 20:28
Успіх написав:
А професійні/спеціально треновані(за податки пересічних)
А ти багато податків сплатив з контрафактного краму ?
Особливо, в 2014-2015 роках
pesikot
Повідомлень: 12227
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
2
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
33
129526
1493
315703
6076
1001200