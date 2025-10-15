|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 15 жов, 2025 05:54
барабашов написав:
Какой пруф?
Только сегодня видел "стрелку" молодых бородатых(под чурок с гор вокруг Терека) инвесторов-спортсменов-инвалидов у нас на К.Маркса с участием гелика 464го с номерами 0005, очевидно связанную с покупкой пары биткоинов "в натуре" за сумку "синего нала"(в руках одного из молодых дарований) и наверно с портретоми Саддама Хусейна вместо Бени.Ф.
Настільки неправдоподібно, що старий ледь не заплакав
Investor_K
Повідомлень: 10843
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 12:08
Те, що старий ледь не заплакав, до речі, також не дуже правдоподібно )))
Investor_K
Повідомлень: 10843
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 12:25
Investor_K написав:
Те, що старий ледь не заплакав, до речі, також не дуже правдоподібно )))
що, таки заплакав?
Shaman
Повідомлень: 10095
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 12:30
Shaman написав:
що, таки заплакав?
Нє. Між нами.
Іноді я в фільмах бачу як страдають люди, які без пошани відносяться до поважних інвесторів. Або ж просто до людей похилого віку. Знаєте, пане Шамане, я в такі моменти також не плачу.
Investor_K
Повідомлень: 10843
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 13:14
Investor_K написав: Shaman написав:
що, таки заплакав?
Нє. Між нами.
Іноді я в фільмах бачу як страдають люди, які без пошани відносяться до поважних інвесторів. Або ж просто до людей похилого віку. Знаєте, пане Шамане, я в такі моменти також не плачу.
дещо про інше, але сенс схожий.
але тут не всі плачуть, декому подобається
Shaman
Повідомлень: 10095
З нами з: 29.09.19
Подякував: 786 раз.
Подякували: 1663 раз.
Додано: Сер 15 жов, 2025 13:52
Shaman написав:
але тут не всі плачуть, декому подобається
Я цього батька, здається, бачив на троєщинському ринку.
Investor_K
Повідомлень: 10843
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
