За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 23 жов, 2025 09:49
Investor_K написав:
Шановні друзі!
Як вважаєте, скільки часу нам треба для досягнення нових показників?
200000 за 3 місяці. Якщо такий темп буде збережено, то приблизно 5 місяців. Орієнтовно у квітні 2026 року.
Investor_K
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:17
Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.
барабашов
Повідомлень: 5460
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
Додано: Чет 23 жов, 2025 10:33
Hotab написав:
Investor_K
Я з вами в ПП не спілкувався більше року. Але ви хамите зараз і я вимушений звертати увагу на це модератора.
(Ви самі все робите для того, щоб це болітце, де ви морально деградуєте , було викошене/осушене під чисту. І мабуть це буде правильно).
ветка удивила) роки три легше як Автором этого сообщения является Investor_K, находящийся в вашем чёрном списке.Причина порста:Майже в кожному дописі знак питання.А по суті від особи користі й не бачив
Мизантрóп
Повідомлень: 7471
З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1607 раз.
- Подякували: 1432 раз.
1
Додано: Чет 23 жов, 2025 11:18
Мизантрóп
Нема постів про любов, то рахує перегляди.
Чимось же треба займатись
Ми з Фоксом
Знов «ми» (що означає «я - ні, хай хтось» ) . Людина явно ведена. Жодних лідерських якостей.
Hotab
Повідомлень: 16943
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2524 раз.
5
4
4
Додано: Чет 23 жов, 2025 18:34
Мизантрóп написав: Hotab написав:
Investor_K
Я з вами в ПП не спілкувався більше року. Але ви хамите зараз і я вимушений звертати увагу на це модератора.
(Ви самі все робите для того, щоб це болітце, де ви морально деградуєте , було викошене/осушене під чисту. І мабуть це буде правильно).
ветка удивила) роки три легше як Автором этого сообщения является Investor_K, находящийся в вашем чёрном списке.Причина порста:Майже в кожному дописі знак питання.А по суті від особи користі й не бачив
Вітаю Вас, шановний! Оскільки ви тут рідко буваєте, пропоную Вам 2 речі
1. Написати запитання для обговорення та користі
2. Не забути похвалити Великого Інвестора
Investor_K
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 03:23
Пане Мізантропе,
Коли ви жалієтесь на минуле (..не було користі…) - це класичний реактивний підхід. Треба бути проактивним (пропонувати топіки для обговорення в найдинамічнішій гілці). То де ваші ідеі?
Investor_K
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: П'ят 24 жов, 2025 09:54
Друзі, ваші пропозиціі для обговорень?
Investor_K
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Суб 25 жов, 2025 12:43
Мабуть усі попередні обговорення були настільки розлогими та інформативними, що станом на зараз людям необхіден час для усвідомлення отриманої інформаціі
Investor_K
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 23:23
Investor_K написав: Investor_K написав:
Шановні друзі!
Як вважаєте, скільки часу нам треба для досягнення нових показників?
200000 за 3 місяці. Якщо такий темп буде збережено, то приблизно 5 місяців. Орієнтовно у квітні 2026 року.
Але не факт, що такий темп буде збережено
Investor_K
Повідомлень: 10888
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Додано: Нед 26 жов, 2025 23:26
Investor_K написав:
Друзі, ваші пропозиціі для обговорень?
я б запропонував, "як ми любимо Інвестора", але підозрюю подробиці від Хотаба модератор буде витирати
Shaman
Повідомлень: 10203
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 788 раз.
- Подякували: 1665 раз.
1
4
5
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
