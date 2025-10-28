RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 22:53

Shaman
Може він тут справді заманює геронтофілів ? Хм 😅
Hotab
 
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 23:41

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Друзі, ваші пропозиціі для обговорень?

я б запропонував, "як ми любимо Інвестора", але підозрюю подробиці від Хотаба модератор буде витирати :lol:

Не демонізуйте хотаба. Це просто знедолена людина.
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 23:50

Investor_K


Це просто знедолена людина.


Один, чи всі три включно з Андрузенко? 😅


Друзі, ваші пропозиціі


Так що там? Де друзі? Крім мене , Шамана і Фокса нема у тебе друзів. :lol:

Зображення
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 06:48

  Investor_K написав:Мабуть усі попередні обговорення були настільки розлогими та інформативними, що станом на зараз людям необхіден час для усвідомлення отриманої інформаціі

Бо Великий Інвестор має викладацькі здібності
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 10:25

  барабашов написав:Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.



Що значить слово "спонукаюсь"?
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 17:06

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Ето так у вас статки приростають у час війни такимм шаленими темпами?
Ми з Фоксом готові усі їх стратити на вашу честь у теплий та сонячний день у наступному квітні! Дату ви спонукаюсь знаєте.



Що значить слово "спонукаюсь"?

Можливо, барабашов садомазохіст? Спонукається …
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 27 жов, 2025 19:33

На минулому тижні під час відвідин буддистського храму попросив Будду за хотаба. За душевний спокій. Схоже, допомогли прохання Великого Інвестора
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:17

  Investor_K написав:На минулому тижні під час відвідин буддистського храму попросив Будду за хотаба. За душевний спокій. Схоже, допомогли прохання Великого Інвестора

До речі, там мені колеги вказали на помилку, зазначивши, що мене правильно називати
The Great Investor_K.
Прошу всіх врахувати зазначене уточнення
Investor_K
Повідомлення Додано: Вів 28 жов, 2025 10:28

Зображення

  fox767676 написав:Краткое содержание 70 страниц
fox767676
