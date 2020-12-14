Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Якщо про Варшавський то там велика конкуренція. Ну і оренда як це дивно це багато років Мода змінюється швидко. Десь кожні 5 років. Якщо нее доукомплектовувати, прийдеться знижувати клас оренди та відповідно ціну.
Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...
Київськи орендарі дуже балувані. Напевно найбільше в світі.
UA написав:Люди бачать фото в оголошенні і якщо дзвонять - значить їх все влаштовує. Якщо при перегляді починають вимагати якогось доукомплектування, то вони і даром не треба, бо скоріше за все протягом всього періоду оренди постійно щось від вас хотітимуть. Нафіг треба ці кишкомоти...
Київськи орендарі дуже балувані. Напевно найбільше в світі.
До венских прендаторов им ещё далеко: https://youtu.be/wENv9rXz3r8?si=l38h5fmJ4CbFCcJ- И продолжение https://youtu.be/zgpANouNvXc?si=_CQSppDlyiNeRMbL[/quote] В 2025 році в Відні таки договори оренди укладають? Чому? Саме тому строк оренди слід забивати 3 місяці з автопролонгацією якщо жодна з сторін не хоче його припинення. Орендаря якій хоче вказати строк оренди 2-3 роки слід гнати негайно. Прийшло, без позитивних рекомендацій від минулого орендодавця, без довідок з місця роботи і чогось хоче... Взагалі орендний бизнес це не для всіх. Власники цієї віденської квартири напевно це розуміють))