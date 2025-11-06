Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Додано: Сер 05 лис, 2025 20:52 Re: monobank Virus_900 написав: Что я "сотворил". До блокировки в ряде контактов я постоянно срывался на эмоции и допускал резкие формулировки — формально это подпадает под п. 5.12 (взаимное уважение)



Візьміть у лікаря довідку про періодичні спалахи неконтрольованого гніву, запишіться на курси "Керування гнівом", отримайте сертифікат про успішне завершення. Потім предʼявіть всі ці документи Монобанку і попросіть вибачення ще раз, заявіть про готовність до відновлення нормальних взаємовідносин (але вже без зайвих емоцій). Це якщо ви реально жити не можете без Моно... Navegantes Повідомлень: 498 З нами з: 22.02.23 Додано: Сер 05 лис, 2025 21:35



Візьміть у лікаря довідку про періодичні спалахи неконтрольованого гніву, запишіться на курси "Керування гнівом", отримайте сертифікат про успішне завершення. Потім предʼявіть всі ці документи Монобанку і попросіть вибачення ще раз, заявіть про готовність до відновлення нормальних взаємовідносин (але вже без зайвих емоцій). Це якщо ви реально жити не можете без Моно... Візьміть у лікаря довідку про періодичні спалахи неконтрольованого гніву, запишіться на курси "Керування гнівом", отримайте сертифікат про успішне завершення. Потім предʼявіть всі ці документи Монобанку і попросіть вибачення ще раз, заявіть про готовність до відновлення нормальних взаємовідносин (але вже без зайвих емоцій). Це якщо ви реально жити не можете без Моно...



Дякую за пораду. Самоконтроль справді важливий — я вже перепросив і повністю змінив стиль спілкування: тепер лише коректно й офіційно.

Водночас предмет мого звернення не про медичні довідки, а про процедуру: банк послався на п. 5.12 (тон спілкування), але не надав індивідуального мотивованого рішення по суті з фактами та порядком оскарження.

Дякую за пораду. Самоконтроль справді важливий — я вже перепросив і повністю змінив стиль спілкування: тепер лише коректно й офіційно.

Водночас предмет мого звернення не про медичні довідки, а про процедуру: банк послався на п. 5.12 (тон спілкування), але не надав індивідуального мотивованого рішення по суті з фактами та порядком оскарження.

Я відкритий до конструктиву і навіть до «жестів доброї волі» (короткий курс/сертифікат з деескалації — без розкриття медичних даних). Мета проста: або мотивоване письмове рішення по суті, або 60 днів read-only / Two-Key як безпечний компроміс. Без емоцій, по закону. Virus_900 Повідомлень: 26 З нами з: 17.10.18 Додано: Сер 05 лис, 2025 21:48



Візьміть у лікаря довідку про періодичні спалахи неконтрольованого гніву, запишіться на курси "Керування гнівом", отримайте сертифікат про успішне завершення. Потім предʼявіть всі ці документи Монобанку і попросіть вибачення ще раз, заявіть про готовність до відновлення нормальних взаємовідносин (але вже без зайвих емоцій). Це якщо ви реально жити не можете без Моно... Візьміть у лікаря довідку про періодичні спалахи неконтрольованого гніву, запишіться на курси "Керування гнівом", отримайте сертифікат про успішне завершення. Потім предʼявіть всі ці документи Монобанку і попросіть вибачення ще раз, заявіть про готовність до відновлення нормальних взаємовідносин (але вже без зайвих емоцій). Це якщо ви реально жити не можете без Моно...



Дякую за пораду. Самоконтроль справді важливий — я вже перепросив і повністю змінив стиль спілкування: тепер лише коректно й офіційно.

Водночас предмет мого звернення не про медичні довідки, а про процедуру: банк послався на п. 5.12 (тон спілкування), але не надав індивідуального мотивованого рішення по суті з фактами та порядком оскарження.

Я відкритий до конструктиву і навіть до «жестів доброї волі» (короткий курс/сертифікат з деескалації — без розкриття медичних даних). Мета проста: або мотивоване письмове рішення по суті, або 60 днів read-only / Two-Key як безпечний компроміс. Без емоцій, по закону. Дякую за пораду. Самоконтроль справді важливий — я вже перепросив і повністю змінив стиль спілкування: тепер лише коректно й офіційно.Водночас предмет мого звернення не про медичні довідки, а про процедуру: банк послався на п. 5.12 (тон спілкування), але не надав індивідуального мотивованого рішення по суті з фактами та порядком оскарження.Я відкритий до конструктиву і навіть до «жестів доброї волі» (короткий курс/сертифікат з деескалації — без розкриття медичних даних). Мета проста: або мотивоване письмове рішення по суті, або 60 днів read-only / Two-Key як безпечний компроміс. Без емоцій, по закону.



Мій допис чисто юмористичний, не судіть строго)

Мій допис чисто юмористичний, не судіть строго)

"60 днів read-only / Two-Key" - вже звучить як Отченаш, досить, їй-Богу Navegantes Повідомлень: 498 З нами з: 22.02.23 Додано: Сер 05 лис, 2025 22:05





Та норм, гумор ок 🙂 Щоб не повторюватись: read-only / Two-Key — це лише приклад безпечного компромісу. Суть проста: або мотивоване рішення по суті, або будь-який інший безпечний формат тимчасового доступу. Готовий до конструктиву. Virus_900 Повідомлень: 26 З нами з: 17.10.18 Додано: Сер 05 лис, 2025 22:19



"А из зала мне кричат: давай подробности!" (с)



Со стороны финансов у вас все норм. ОК.



"Ряд контактов" - это не один и не два.

"А из зала мне кричат: давай подробности!" (с)

Со стороны финансов у вас все норм. ОК.

"Ряд контактов" - это не один и не два.

Сколько (хоть приблизительно) таких контактов было? И после последнего (которого?) такого контакта МОНО вас заблокировал... Vatsyk

Повідомлень: 131 З нами з: 03.03.17 Додано: Сер 05 лис, 2025 22:51 Re: monobank

Повідомлень: 131 З нами з: 03.03.17 Подякував: 33 раз. Подякували: 14 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лис, 2025 22:51 Re: monobank Vatsyk написав: "А из зала мне кричат: давай подробности!" (с)



Со стороны финансов у вас все норм. ОК.



"Ряд контактов" - это не один и не два.

Сколько (хоть приблизительно ) таких контактов было? И после последнего (которого?) такого контакта МОНО вас заблокировал... "А из зала мне кричат: давай подробности!" (с)Со стороны финансов у вас все норм. ОК."Ряд контактов" - это не один и не два.Сколько (хоть приблизительно ) таких контактов было? И после последнего (которого?) такого контакта МОНО вас заблокировал...





По финансам вопросов ко мне нет. Спор идёт именно про п. 5.12 (тон).

До 07.07 я неоднократно перегибал с тоном в чате/по телефону (не одна-две ситуации). Последний эпизод — до даты прекращения обслуживания. Плашки финмона не было.

По финансам вопросов ко мне нет. Спор идёт именно про п. 5.12 (тон).

До 07.07 я неоднократно перегибал с тоном в чате/по телефону (не одна-две ситуации). Последний эпизод — до даты прекращения обслуживания. Плашки финмона не было.

Выводы сделал: извинился и перешёл на строго официальную коммуникацию. Прошу по закону: мотивированное решение по сути либо 60 дней read-only / Two-Key как безопасный компромисс. Virus_900 Повідомлень: 26 З нами з: 17.10.18 Додано: Чет 06 лис, 2025 11:52



панове форумчани, ви шо реально за цю простиню не помітили патерн штучного інтелекту? там оці всі спічі по кругу навколо однієї думки різними фразами крутяться, і на конструкції подивіться…) дивний він цей вірус:) 24589 Повідомлень: 258 З нами з: 08.06.23 Додано: Чет 06 лис, 2025 11:58

"Та ні, це просто мій стиль — люблю порядок і факти 🙂" Virus_900 Повідомлень: 26 З нами з: 17.10.18 Додано: Чет 06 лис, 2025 12:51

Выдвигаю альтернативную версию, а точнее, альтернативно-параллельную (использование ИИ не отменяющую). Весь описанный кейс - экспериментальный проект пиар-подразделения банка по улучшению условий труда сотрудников службы поддержки (чтоб не просили у Гороха молочко за вредность) и улучшению общего имиджа фин.учреждения (если уж матюкают, то хоть пусть это изящней делают). Процент молодых-горячих в мониной аудитории в среднем выше, чем у других банков - вот и выгребает поддержка от "эмоционального" общения, плюс в различные паблики выплескивается вся эта эмоциональность. А уж какие технологии (ИИ или еще что) используются в ходе этого проекта - вопрос второй. Кащей

Повідомлень: 1781 З нами з: 30.08.09

