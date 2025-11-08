|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:28
Сніжна Панда / Snow Panda
Facebook · Сніжна Панда / Snow Panda
340+ reactions · 1 year ago
"Сніжна Панда" тепер у програмі "Національний кешбек"! Ми раді повідомити, що відтепер наші товари беруть участь у державній програмі ..
fox767676
- Повідомлень: 4736
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:29
Hotab
fox767676
А де третя нижня частина змія горинича?
Investor_K
- Повідомлень: 10952
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:30
Investor_K
fox767676
- Повідомлень: 4736
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 425 раз.
- Подякували: 200 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:58
Хотабе. Ви наче дитина. Принаймні, рівнем інтеллекту.
Або ж збочений підліток.
Якби заспівали в часть The Great Sir Investor_K - це б реально справило враження.
Слабо?
Investor_K
- Повідомлень: 10952
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 19:26
Хотабе, рлзкажіть плз прл своє дитинство та юність
Investor_K
- Повідомлень: 10952
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Суб 08 лис, 2025 06:01
Investor_K написав:
Хотабе, рлзкажіть плз прл своє дитинство та юність
Якщо ви розкажете, які були виклики та проблеми, то ми-ваші друзі- спробуємо зкоригувати вашу поведінку
Investor_K
- Повідомлень: 10952
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Суб 08 лис, 2025 08:44
Hotab
Втеча із Шоушенка - реально класний фільм!
Investor_K
- Повідомлень: 10952
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Hotab
- Повідомлень: 17085
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2530 раз.
Додано: Суб 08 лис, 2025 08:54
Так. Це мого друга. Де ви знайшли?
Investor_K
- Повідомлень: 10952
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
Додано: Суб 08 лис, 2025 12:14
Investor_K написав:
Так. Це мого друга. Де ви знайшли?
Цей мій друг помер ще 50 років тому. То де ви,хотабе, відкапали цю щелепу?
Investor_K
- Повідомлень: 10952
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 919 раз.
