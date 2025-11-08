RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 79808182>
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:28

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Сніжна Панда / Snow Panda

Facebook · Сніжна Панда / Snow Panda
340+ reactions · 1 year ago
"Сніжна Панда" тепер у програмі "Національний кешбек"! Ми раді повідомити, що відтепер наші товари беруть участь у державній програмі ..

Зображення
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:29

[b]fox767676[/b]

Hotab
fox767676

А де третя нижня частина змія горинича?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10952
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:30

Investor_K

"Сніжна Панда" тепер у програмі "Національний кешбек"! Ми раді повідомити, що відтепер наші товари беруть участь у державній програмі ..
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4736
З нами з: 13.06.20
Подякував: 425 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 15:58

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Хотабе. Ви наче дитина. Принаймні, рівнем інтеллекту.
Або ж збочений підліток.
Якби заспівали в часть The Great Sir Investor_K - це б реально справило враження.
Слабо?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10952
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 19:26

Хотабе, рлзкажіть плз прл своє дитинство та юність
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10952
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 06:01

  Investor_K написав:Хотабе, рлзкажіть плз прл своє дитинство та юність

Якщо ви розкажете, які були виклики та проблеми, то ми-ваші друзі- спробуємо зкоригувати вашу поведінку
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10952
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 08:44

Hotab

Втеча із Шоушенка - реально класний фільм!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10952
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 08:53

Коли у діда випало

  Investor_K написав: рлзкажіть плз прл


Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 17085
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2530 раз.
 
Профіль
 
5
4
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 08:54

  Hotab написав:
  Investor_K написав: рлзкажіть плз прл


Зображення


Так. Це мого друга. Де ви знайшли?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10952
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 12:14

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав: рлзкажіть плз прл


Зображення


Так. Це мого друга. Де ви знайшли?

Цей мій друг помер ще 50 років тому. То де ви,хотабе, відкапали цю щелепу?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10952
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 919 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 79808182>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4419)
08.11.2025 12:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.