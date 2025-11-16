|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:19
Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
Ви і досі ніяк мене не похвалили, бара…ов
Я не Барабашов.
Я значительно худее него, и службой кому либо, включая державу, себя не запятнал.
Барабашов, если ты это читаешь-подтверди, что я-не ты.
Мене більш цікавить , щоб ви обоє разом и окремо мене похвалили. Щоб у вас під час підрахунку був гарний рейтинг. Я за вас хвилююся
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11000
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 15 лис, 2025 19:20
Hotab написав:
Хвороба прогресує.
Але ви поки один за психа. Інші за юморний троллінг
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11000
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 04:11
Investor_K написав: Hotab написав:Shaman
а взагалі Хотаб, це звичайний тролінг, доволі товстий, а ви щось надто сильно на нього реагуєте
Насправді це може бути як тролінг (ну типу це він так шуткує) , як і дійсно психічні розлади.
Не особливо має значення щоб в цьому розбиратись до істини і ось чому..
якщо
1. це психічні розлади, то тут все зрозуміло, людину можна лише пожаліти, і по можливості ізолювати, як це постійно роблять з Вадимом, який тижнями в бані. Причому він також починав з невинних невідповідностей своїх реплік тому, що він цитує. Розмови самого з собою. Пізніше він став просто агресувати на всіх без розбіру, навіть своїх земляків які з ним в принципі нормально спілкувались. В такій динаміці все прийшло до того, що він частіше прокапується модераторами , аніж присутній на форумі.
2. Якщо це такий гумор і тролінг, то тут ситуація не знаю чи краща. Персонаж дійсно вважає, що він смішно віджигає? Це максимальний рівень його стендапів? Це йому бабуся в дитинстві сказала , що він дуже прикольний, коли той на стільчику перед гостями розказував віршик, і він досі живе з цією вірою? 😅😅
Коротше для нього тут гарних варіантів насправді нема.
Кілька людей навіть в цій темі йому натякнули, що він в ЧС , бо жодних корисних (так само як і смішних чи прикольних ) постів багато років нема і не очікуються , тільки забирає час і увагу.,
Закономірний результат, який видно навіть по його рейтингу.
Дякую, друже Хотаба, за класні ідеі.
А чому б іх не вирішити із залученням спільноти? Лайкайте повідомлення, яке вважаєте правильним
Треба, мабуть, і мені висловитись
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11000
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 08:36
Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор психічно хворий.
Версія 1
Я б із задоволенням проголосував за цю опцію. Але не маю доказів. Довідки. Тому, звиняйте мене, мій хвостатий друже, не можу. Відсутня доказова база.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11000
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 08:40
Investor_K написав: Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор психічно хворий.
Версія 1
Я б із задоволенням проголосував за цю опцію. Але не маю доказів. Довідки. Тому, звиняйте мене, мій хвостатий друже, не можу. Відсутня доказова база.
як кажуть професійні лікарі, немає здорових, є необстежені
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 10473
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 791 раз.
- Подякували: 1677 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 16 лис, 2025 09:37
Shaman написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор психічно хворий.
Версія 1
Я б із задоволенням проголосував за цю опцію. Але не маю доказів. Довідки. Тому, звиняйте мене, мій хвостатий друже, не можу. Відсутня доказова база.
як кажуть професійні лікарі, немає здорових, є необстежені
Це до речі усіх стосується
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11000
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 09:50
Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор гуморно тролить.
Версія 2
Якщо вона правдива, то ті, хто всерйоз сприйняв цю тему та нервово на неі реагував, повні лохи. Але ж серед них і мій хвостатий друг. Теж не можу. Який не є, але ж мій друг.
Крім того, згідно теоріі пана шамана, троль обовʼязково має розкритися і в цей час можна нанести потужного удару у відповідь. Цього також немає. Тому змушений не погодитись з паном шаманом та барабашовим. Не троллінг.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11000
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 10:56
Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор творець новітньої історії комунікацій.
Версія 3.
Якщо це так, то маємо багато запитань.
Назва нового способу комунікацій?
Науково обгрунтована методологія?
Хто іі верифікував або валідував?
Потенціал для визнання світовою спільнотою?
Поки не маю відповідей, голосувати за неі не можу. Але ця версія виглядає дуже перспективною. Можливо, саме вона і є тим, що так збуджує мого хвостатого друга? Вона руйнує його шаблонне світосприйняття!
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11000
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:18
Investor_K написав:
Назва нового способу комунікацій?
Предлагаю название аутокоммуникация 😁
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9091
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6503 раз.
- Подякували: 21690 раз.
-
-
Профіль
-
-
134
82
38
2
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:24
Поясніть плз пропозицію
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11000
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|