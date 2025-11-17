|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:45
A few moments later:
anduzenko написав: Investor_K написав:
Так. Іноді орієнтація на процес, а не на результат, є стратегічно більш правильним
Мудрость проститутки
Одиниці СІ:
швидкість деградації вимірюють в інцесторах
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17181
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2537 раз.
Додано: Пон 17 лис, 2025 18:58
От він - прояв пролетарськоі сірості та заздрості.
Investor_K
- Повідомлень: 11011
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
