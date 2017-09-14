|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 20 лис, 2025 08:32
Схоже Зе відмовиться від принизливих умов, а тим часом фронт...
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5247
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|155481
|
|
|1493
|351401
|
|
|6076
|1042765
|
|