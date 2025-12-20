|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:47
Чому європейці на віддають нам заморожені кошти? Бояться власної тіні? Не вірять у нас чи у себе?
Investor_K
Повідомлень: 11089
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 14:54
просто им деньги очень нужны
maniachello
Повідомлень: 435
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:04
То бельгійцям
Investor_K
Повідомлень: 11089
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:34
ну... а они что, не люди, им деньги не нужны?
maniachello
Повідомлень: 435
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:42
Але ж хочеться, щоб до неньки ті гроші зайшли.
Investor_K
Повідомлень: 11089
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 15:43
гроші мають зайти, й бірки на них, звідки вони - немає
Shaman
Повідомлень: 11118
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 797 раз.
- Подякували: 1692 раз.
Профіль
деньги не пахнут, ага
maniachello
Повідомлень: 435
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:00
Пахнуть. Особливо нові
Investor_K
Повідомлень: 11089
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:11
Человек, чтобы не делать глупости, должен быть чем-то занят 😁
Сибарит
Повідомлень: 9186
З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6508 раз.
- Подякували: 21710 раз.
Профіль
Додано: Суб 20 гру, 2025 19:16
Це дуже правильно. Має бути діяльність. Сізіфів труд такожОК
Investor_K
Повідомлень: 11089
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
Профіль
