RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 08:43

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:Почему сразу жулик? Это у него просто лицо такое

Мені хлопці пропонують за намагання мене обманути натягнути його на глобус.
Можливо, не лише обличчя буде деформовано

а вдруг он Вас натянет? :shock:

У нього немає глобуса. А я купив ще у радянські часи .
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11134
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 08:50

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-85)

1. Сибарит +3
2. барабашов +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. maniachello - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. prodigy -5
23. fox767676 -18
24. Hotab -35

Зміни у хотаба, шамана
Приєднвся до спілкування maniachello
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11134
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:29

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Investor_K написав:То порадьте мені плз, який банк купити? Аде мені ото аби подешевше.

Скоро будут распродавать госбанки. Не пропустите!

У мене є 10000 долларів. Готовий купити!

ви пропустили - Приват свого часу продали за 1 гривню, яка була б оборудка :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11168
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 10:31

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Почему сразу жулик? Это у него просто лицо такое

Мені хлопці пропонують за намагання мене обманути натягнути його на глобус.
Можливо, не лише обличчя буде деформовано

нічого не буде деформоване - різницю до та після натягування ви навіть не помітите :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11168
З нами з: 29.09.19
Подякував: 800 раз.
Подякували: 1698 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 104105106107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.