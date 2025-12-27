RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:16

2 км бігом з 10 кг на плечах

По Вам плачет ДШВ
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 18:35

  Investor_K написав:Зараз ні тепла, ні ЕЕ, ще й вода під питанням

це дуже потужно, нажаль не - 20 С , подяку потужну зе настрочили?
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:35

  maniachello написав:
2 км бігом з 10 кг на плечах

По Вам плачет ДШВ

А по Вам плачет Таня Буланова
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:36

Це порноакторка?
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:43

Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:48

  maniachello написав:Це порноакторка?

Зачот шутка)))
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:50

Пане Вадиме. При всій повазі. Нічого не зрозумів. Якщо вам зручніше писати англійською I would be very happy
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 19:54

специфический тембр, красивый
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:01

Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 20:22

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Зараз ні тепла, ні ЕЕ, ще й вода під питанням

це дуже потужно, нажаль не - 20 С , подяку потужну зе настрочили?


Все впереди еще, пан Вадим.
Зима обещает быть очень жестокой.
