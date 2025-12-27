|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:16
2 км бігом з 10 кг на плечах
По Вам плачет ДШВ
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:35
Investor_K написав:
Зараз ні тепла, ні ЕЕ, ще й вода під питанням
це дуже потужно, нажаль не - 20 С , подяку потужну зе настрочили?
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:35
maniachello написав:
2 км бігом з 10 кг на плечах
По Вам плачет ДШВ
А по Вам плачет Таня Буланова
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:36
Це порноакторка?
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:48
maniachello написав:
Це порноакторка?
Зачот шутка)))
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:50
Пане Вадиме. При всій повазі. Нічого не зрозумів. Якщо вам зручніше писати англійською I would be very happy
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:54
[quote="5919084:Vadim_"]
специфический тембр, красивый
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:22
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Зараз ні тепла, ні ЕЕ, ще й вода під питанням
це дуже потужно, нажаль не - 20 С
, подяку потужну зе настрочили?
Все впереди еще, пан Вадим.
Зима обещает быть очень жестокой.
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:46
Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав: Investor_K написав:
Зараз ні тепла, ні ЕЕ, ще й вода під питанням
це дуже потужно, нажаль не - 20 С
, подяку потужну зе настрочили?
Все впереди еще, пан Вадим.
Зима обещает быть очень жестокой.
Ви як затятий оптиміст, вважаєте що обовязково буде ще гірше?
Додано: Суб 27 гру, 2025 20:50
Investor_K написав: Господар Вельзевула написав: Vadim_ написав:
це дуже потужно, нажаль не - 20 С
, подяку потужну зе настрочили?
Все впереди еще, пан Вадим.
Зима обещает быть очень жестокой.
Ви як затятий оптиміст, вважаєте що обовязково буде ще гірше?
це він так накидає, що все погано, а буде ще гірше. знайшов такий образ - типу проукраїнського циніка, а насправді просуває чисто антиукраїнські наративи. він коли з'явився по-різному пробував накидати, поки не знайшов цей образ. як й його колега з іншим ім'ям володаря мух. фішка у них така, чи що...
