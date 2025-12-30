|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Пон 29 гру, 2025 10:15
барабашов написав:
От переедания шекаладовыми тортами бывают блюютЬ.
Злые языки говорят, что трамповский фукаладный торт - это фубеее.
Особенно на фоне "Киевского"
Додано: Пон 29 гру, 2025 13:58
maniachello написав:
Злые языки говорят, что трамповский фукаладный торт - это фубеее.
Особенно на фоне "Киевского
Петро Олексійовичу, вітаю!
Додано: Пон 29 гру, 2025 14:55
Investor_K написав: maniachello написав:
Злые языки говорят, что трамповский фукаладный торт - это фубеее.
Особенно на фоне "Киевского
Петро Олексійовичу, вітаю!
та тихо Вы... я тут инкогнито...
Додано: Пон 29 гру, 2025 19:07
maniachello написав: Investor_K написав: maniachello написав:
Злые языки говорят, что трамповский фукаладный торт - это фубеее.
Особенно на фоне "Киевского
Петро Олексійовичу, вітаю!
та тихо Вы... я тут инкогнито...
Подаруйте мені на НР трохи тортів. 145 штук
Додано: Пон 29 гру, 2025 23:24
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Петро Олексійовичу, вітаю!
та тихо Вы... я тут инкогнито...
Подаруйте мені на НР трохи тортів. 145 штук
ви теж хочете на когось поблювати?
2
4
5
Додано: Вів 30 гру, 2025 05:24
Я б іх швиденько продав і заробив копійчину
Додано: Вів 30 гру, 2025 06:42
Можєтє зірватися у момінт торгівлі та набрати небажану вагу
Не у суспільстві
А потім у бєрлогу щось не пройде та застрягне
ВінніХрюха пам'ятаєте та його "розбудову" у кроля вдома?
Додано: Вів 30 гру, 2025 08:29
Investor_K написав:
1. Сибарит +3
2. барабашов +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. maniachello - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. prodigy -5
23. fox767676 -18
24. Hotab -36
Зміни у хотаба
1. барабашов +4
2. Сибарит +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. maniachello – 0
19. Wirująświatła - 0
20. Faceless -1
21. unicdima -1
22. sergey_sryvkin -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
25. Hotab -36
Зміни у хвокса та барабашова
Приєднався до спілкування Wirująświatła
Додано: Вів 30 гру, 2025 08:50
Investor_K написав:
Я б іх швиденько продав і заробив копійчину
можете у себя в АТБ взять
