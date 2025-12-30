RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:32

  Investor_K написав:Я б іх швиденько продав і заробив копійчину

И на эти деньги купил бы тортик 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9216
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21715 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:35

  Investor_K написав:
  maniachello написав:можете у себя в АТБ взять


Я їх охороняю. Як це взяти?

что охраняю, то и несу домой (с) охранник из СССР
maniachello
 
Повідомлень: 459
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:35

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Сибарит написав:И на эти деньги купил бы тортик 😁

Щоб і його швиденько продати?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11194
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:46

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:И на эти деньги купил бы тортик 😁

Щоб і його швиденько продати?

Это уже перебор. Надо же и себя, хоть иногда, чем-нибудь вкусненьким побаловать 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9216
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21715 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:56

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  Сибарит написав:И на эти деньги купил бы тортик 😁

Щоб і його швиденько продати?

Это уже перебор. Надо же и себя, хоть иногда, чем-нибудь вкусненьким побаловать 😁

а вдруг вырвет? :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 459
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 10:56

  Investor_K написав:
  maniachello написав:можете у себя в АТБ взять


Я їх охороняю. Як це взяти?

Нєзамєтно
Ам! - і вже він зосередині найвеличнішого інвестора
А у коробку можна для ваги батона у золотій фользі покласти
Як подарунок покупцеві
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5579
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:04

  барабашов написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:можете у себя в АТБ взять


Я їх охороняю. Як це взяти?

Нєзамєтно
Ам! - і вже він зосередині найвеличнішого інвестора
А у коробку можна для ваги батона у золотій фользі покласти
Як подарунок покупцеві

Записка в коробке конфет: "3 конфеты сожрал я. Упаковщик №7"
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9216
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21715 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:37

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Сибарит написав:Это уже перебор. Надо же и себя, хоть иногда, чем-нибудь вкусненьким побаловать 😁


а як же бізнес? товар - гроші - товар.....?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11194
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 11:40

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:Это уже перебор. Надо же и себя, хоть иногда, чем-нибудь вкусненьким побаловать 😁


а як же бізнес? товар - гроші - товар.....?

Пусть весь мир подождёт (с) 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9216
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21715 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
  #<1 ... 113114115116
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15341)
30.12.2025 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.