За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 31 гру, 2025 01:06
Фоксе, чому ви вважаєте свою другу частинку мерзотною?
Investor_K
Додано: Сер 31 гру, 2025 01:07
Investor_K написав:
Куди поділося повідомлення Вадима, він мене просив про якусь допомогу.
А я народжений для того, щоб допомагати людям
не нужна мне помощ ни от кого, только от Бога ,мамы, жены , ребёнка и самого себя себе
Vadim_
Додано: Сер 31 гру, 2025 01:10
Не забувайте, що ШІ - Ваш найнадійніший помічник. 100% інтелекту. 0% емоцій.
Investor_K
