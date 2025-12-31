RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:37

  Investor_K написав:
  maniachello написав:можете у себя в АТБ взять

Я їх охороняю. Як це взяти?

ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають :lol:
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:54

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Shaman написав:ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають


Я своє вже взяв у середині 90-х. Був начальником охорони на мясокомбінаті. Там я заробив свій перший мільйон. А мясокомбіната збанкрутів.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 17:57

  Investor_K написав:
  Shaman написав:ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають

Я своє вже взяв у середині 90-х. Був начальником охорони на мясокомбінаті. Там я заробив свій перший мільйон. А мясокомбіната збанкрутів.

ви ризикована людина - бо можна заробити перший мільйон. а може на м'ясокомбінаті з'явиться кілька десятків кілограмів необлікованого м'яса - щоб хоч якось збитки перекрити :lol:
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 19:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Риск и работа(резня) бензопилой - благородное дело.
Не только в Техасе
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:46

Куди поділося повідомлення Вадима, він мене просив про якусь допомогу.
А я народжений для того, щоб допомагати людям
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 20:52

  Investor_K написав:Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.
Я оце готуюся до зимового відпочинку. Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився


передивіться " Євангеліє від Матвія" Пазоліні
Добросердечний до геніальності мінімалізм
Барабашова, гадаю, свого часу вразив
Сало, або 120 днів Содому того ж режисера :)
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 21:10

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

А как вы догадались что 30 лет назад у меня даже кассета про жизнь в вертолётной академии на протяжопении 4мес была?
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 01:07

  Investor_K написав:Куди поділося повідомлення Вадима, він мене просив про якусь допомогу.
А я народжений для того, щоб допомагати людям

не нужна мне помощ ни от кого, только от Бога ,мамы, жены , ребёнка и самого себя себе
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 01:10

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Куди поділося повідомлення Вадима, він мене просив про якусь допомогу.
А я народжений для того, щоб допомагати людям

не нужна мне помощ ни от кого, только от Бога ,мамы, жены , ребёнка и самого себя себе

Не забувайте, що ШІ - Ваш найнадійніший помічник. 100% інтелекту. 0% емоцій.
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 09:20

Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-100)

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:1. Сибарит +3
2. барабашов +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. maniachello - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. prodigy -5
23. fox767676 -18
24. Hotab -36
Зміни у хотаба

1. барабашов +4
2. Сибарит +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. maniachello – 0
19. Wirująświatła - 0
20. Faceless -1
21. unicdima -1
22. sergey_sryvkin -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
25. Hotab -36
Зміни у хвокса та барабашова
Приєднався до спілкування Wirująświatła



1. барабашов +4
2. Сибарит +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. maniachello +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Vadim_ 0
14. Успіх 0
15. sergey_stasyuk555 0
16. Господар Вельзевула 0
17. The_Rebel – 0
18. Мизантрóп – 0
19. Wirująświatła - 0
20. Faceless -1
21. unicdima -1
22. sergey_sryvkin -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
25. Hotab -36

Зміни у maniachello +1
