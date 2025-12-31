|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:37
Investor_K написав: maniachello написав:
можете у себя в АТБ взять
Я їх охороняю. Як це взяти
?
ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11203
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 802 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:54
Shaman написав:
ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають
Я своє вже взяв у середині 90-х. Був начальником охорони на мясокомбінаті. Там я заробив свій перший мільйон. А мясокомбіната збанкрутів.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11196
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 17:57
Investor_K написав: Shaman написав:
ви точно охоронець? бо в охоронців такі питання не виникають
Я своє вже взяв у середині 90-х. Був начальником охорони на мясокомбінаті. Там я заробив свій перший мільйон. А мясокомбіната збанкрутів.
ви ризикована людина - бо можна заробити перший мільйон. а може на м'ясокомбінаті з'явиться кілька десятків кілограмів необлікованого м'яса - щоб хоч якось збитки перекрити
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11203
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 802 раз.
- Подякували: 1699 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Вів 30 гру, 2025 19:31
Риск и работа(резня) бензопилой - благородное дело.
Не только в Техасе
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5580
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:46
Куди поділося повідомлення Вадима, він мене просив про якусь допомогу.
А я народжений для того, щоб допомагати людям
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11196
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 20:52
Investor_K написав:
Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.
Я оце готуюся до зимового відпочинку. Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
передивіться " Євангеліє від Матвія
" Пазоліні
Добросердечний до геніальності мінімалізм
Барабашова, гадаю, свого часу вразив Сало, або 120 днів Содому
того ж режисера
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5028
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 30 гру, 2025 21:10
А как вы догадались что 30 лет назад у меня даже кассета про жизнь в вертолётной академии на протяжопении 4мес была?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5580
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 367 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 31 гру, 2025 01:07
Investor_K написав:
Куди поділося повідомлення Вадима, він мене просив про якусь допомогу.
А я народжений для того, щоб допомагати людям
не нужна мне помощ ни от кого, только от Бога ,мамы, жены , ребёнка и самого себя себе
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4269
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 633 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 31 гру, 2025 01:10
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Куди поділося повідомлення Вадима, він мене просив про якусь допомогу.
А я народжений для того, щоб допомагати людям
не нужна мне помощ ни от кого, только от Бога ,мамы, жены , ребёнка и самого себя себе
Не забувайте, що ШІ - Ваш найнадійніший помічник. 100% інтелекту. 0% емоцій.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11196
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 31 гру, 2025 09:20
Investor_K написав: Investor_K написав:
1. Сибарит +3
2. барабашов +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. maniachello - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. prodigy -5
23. fox767676 -18
24. Hotab -36
Зміни у хотаба
1. барабашов +4
2. Сибарит +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. maniachello – 0
19. Wirująświatła - 0
20. Faceless -1
21. unicdima -1
22. sergey_sryvkin -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
25. Hotab -36
Зміни у хвокса та барабашова
Приєднався до спілкування Wirująświatła
1. барабашов +4
2. Сибарит +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. maniachello +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Vadim_ 0
14. Успіх 0
15. sergey_stasyuk555 0
16. Господар Вельзевула 0
17. The_Rebel – 0
18. Мизантрóп – 0
19. Wirująświatła - 0
20. Faceless -1
21. unicdima -1
22. sergey_sryvkin -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
25. Hotab -36
Зміни у maniachello +1
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11196
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|