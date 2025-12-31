RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 18:57

Вітаю з прийдешнім Новим роком!

Бажаю вам та вашим родинам усього найкращого!

З повагою.
Sir the Great Investor K
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 19:18

  Investor_K написав:Вітаю з прийдешнім Новим роком!

Бажаю вам та вашим родинам усього найкращого!

З повагою.
Sir the Great Investor K

учитывая год Вашей регистрации Вы ни какой не ші, но специфический ,дякую! :D
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 21:07

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Вітаю з прийдешнім Новим роком!

Бажаю вам та вашим родинам усього найкращого!
You are right!
I am the Special One
З повагою.
Sir the Great Investor K

учитывая год Вашей регистрации Вы ни какой не ші, но специфический ,дякую! :D

I am the Special One
Investor_K
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 23:37

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
1. барабашов +4
2. Сибарит +3
3. shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. maniachello +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Vadim_ 0
14. Успіх 0
15. sergey_stasyuk555 0
16. Господар Вельзевула 0
17. The_Rebel – 0
18. Мизантрóп – 0
19. Wirująświatła - 0
20. Faceless -1
21. unicdima -1
22. sergey_sryvkin -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
25. Hotab -36

Зміни у maniachello +1

Ну то кінець року, час підводити підсумки..


Загальний власне рейтинг, який шукав ІнвесторК у форумчан і отримав його виглядає так:
4+3+1+1+1+1+1+1+(-1)+(-1)+(-1)+(-5)+(-19)+(-36)=-50 (мінус 50)
Це саме і є реальний рейтинг персонажа на форумі.
Мені здається, саме найправильнішу оцінку дав той, хто по фіналу став форумчанином року.
Отже , щоб отримати цей статус, треба нещадно насипати в кратер ІнвесторуК. Не зупиняємось, адже він того вартий 😅
Hotab
Повідомлень: 17446
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2556 раз.
 
