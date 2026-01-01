Вітаю з прийдешнім Новим роком!
Бажаю вам та вашим родинам усього найкращого!
З повагою.
Sir the Great Investor K
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 31 гру, 2025 18:57
Додано: Сер 31 гру, 2025 19:18
Додано: Сер 31 гру, 2025 21:07
Додано: Сер 31 гру, 2025 23:37
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Ну то кінець року, час підводити підсумки..
Загальний власне рейтинг, який шукав ІнвесторК у форумчан і отримав його виглядає так:
4+3+1+1+1+1+1+1+(-1)+(-1)+(-1)+(-5)+(-19)+(-36)=-50 (мінус 50)
Це саме і є реальний рейтинг персонажа на форумі.
Мені здається, саме найправильнішу оцінку дав той, хто по фіналу став форумчанином року.
Отже , щоб отримати цей статус, треба нещадно насипати в кратер ІнвесторуК. Не зупиняємось, адже він того вартий 😅
Додано: Чет 01 січ, 2026 03:28
синьен хао!
Додано: Чет 01 січ, 2026 09:13
Рейтинг Великого Інвестора (сторінки 1-105)
Великого Інвестора (сторінки 1-105)
1. барабашов +4
2. Сибарит +4
3. shaman +3
4. maniachello +3
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Vadim_ 0
14. Успіх 0
15. sergey_stasyuk555 0
16. Господар Вельзевула 0
17. The_Rebel – 0
18. Мизантрóп – 0
19. Wirująświatła - 0
20. Faceless -1
21. unicdima -1
22. sergey_sryvkin -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
25. Hotab -36
Зміни у shaman +2 maniachello +2 Сибарит +1
Пропозиціі придбати банк були оцінені позитивно
Додано: Чет 01 січ, 2026 15:32
Щось сьогодні на вулиці холодно і людей мало. Та й кафешки не усі працюють.
А старий працює.
Додано: Чет 01 січ, 2026 15:33
Додано: Чет 01 січ, 2026 15:36
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:03
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
А что ящики с импортным элитным шампанским вы уже не охраняете?
