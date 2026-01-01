|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:06
барабашов написав:
А что ящики с импортным элитным шампанским вы уже не охраняете?
Такого ніколи і не було
Investor_K
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:11
А с армянским коньяком? Там на полках его много и вроде он неплохо горит.
барабашов
Додано: Чет 01 січ, 2026 16:13
Хто в Європі зараз. Для розмов з ненькою роумінг вже не потрібен?
Investor_K
Додано: Чет 01 січ, 2026 19:36
Investor_K написав:
Хто в Європі зараз. Для розмов з ненькою роумінг вже не потрібен?
Якщо нікого не має, то коли хтось буде плз відпишіться
Investor_K
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:28
Хорватия с вертолётной однухой как территория ЕС подходит(вы знаете кого спросить)???
барабашов
Додано: Чет 01 січ, 2026 20:36
барабашов написав:
Хорватия с вертолётной
однухой как территория ЕС подходит(вы знаете кого спросить
)???
Vadim_
Додано: Чет 01 січ, 2026 21:45
барабашов написав:
Хорватия с вертолётной однухой как территория ЕС подходит(вы знаете кого спросить)???
Воно у мене у чорному списку
Investor_K
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:33
Investor_K написав: Investor_K написав:
Хто в Європі зараз. Для розмов з ненькою роумінг вже не потрібен?
Якщо нікого не має, то коли хтось буде плз відпишіться
Как бы все нормальные люди давно не звОнят а переписываются в телеге.
Если оторвало руки то можно голосовые там отправлять.
Господар Вельзевула
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:39
Господар Вельзевула написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Хто в Європі зараз. Для розмов з ненькою роумінг вже не потрібен?
Якщо нікого не має, то коли хтось буде плз відпишіться
Как бы все нормальные люди давно не звОнят а переписываются в телеге.
Если оторвало руки то можно голосовые там отправлять.
каждому своё(с)
меня бесит переписка
позвони и поговори по человечески, шо мешает?
слушаю такую музыку
дирижор- агонь
Vadim_
Додано: Чет 01 січ, 2026 22:50
Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
Якщо нікого не має, то коли хтось буде плз відпишіться
Как бы все нормальные люди давно не звОнят а переписываются в телеге.
Если оторвало руки то можно голосовые там отправлять.
каждому своё(с)
меня бесит переписка
,
позвони и поговори по человечески, шо мешает?
слушаю такую музыку
А мене бісить, коли дзвонять:)
Faceless
