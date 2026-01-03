RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 20:08

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Это сам БОРМАН
Из "БлэкИнквизишен"
Лишь только Пелле Оллин и сам Викернес имели право носить такой боевой раскрас викингов как у Великого Инвестора(в тьму на складе когда туда завезут много алкоголя и ковбас)!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5601
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 21:56

  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:А якщо когось проклянув, наприклад, за безпідставні образи - і одного року ще ніхто не протягнув.


Готов быть вашим заказчиком, но если даете гарантию.
Сколько стоит убрать через проклятие 1 (одного) человека?
Если цена умеренная, то я начинаю готовить список, в основном это будут конкуренты по бизнесу, на местных дописувачив я не готов потратить ни шагу.

Зображення
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9221
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21715 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 23:01

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:А якщо когось проклянув, наприклад, за безпідставні образи - і одного року ще ніхто не протягнув.


Готов быть вашим заказчиком, но если даете гарантию.
Сколько стоит убрать через проклятие 1 (одного) человека?
Если цена умеренная, то я начинаю готовить список, в основном это будут конкуренты по бизнесу, на местных дописувачив я не готов потратить ни шагу.

Зображення

Боже !!!!!!!!!, уберите одного и будем нормально жить почти все
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 23:24

такая женщина

Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 07:14

  Vadim_ написав:
  Сибарит"[quote="5920340:Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:А якщо когось проклянув, наприклад, за безпідставні образи - і одного року ще ніхто не протягнув.

Так

Готов быть вашим заказчиком, но если даете гарантию.
Сколько стоит убрать через проклятие 1 (одного) человека?
Если цена умеренная, то я начинаю готовить список, в основном это будут конкуренты по бизнесу, на местных дописувачив я не готов потратить ни шагу.

Зображення

Боже !!!!!!!!!, уберите одного и будем нормально жить почти все[/quote]
Так. Цей мусор і нєдоразумєніє має бути прибране
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11214
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 07:42

1. барабашов +4
2. Сибарит +4
3. maniachello +4
4. shaman +4
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. Wirująświatła - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. Vadim_ -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19


Зміни у Vadim_, maniachello та shaman. Видалив зі списку одного проклятого. Йому не місце у списку
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11214
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 07:45

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Великого Інвестора (сторінки 1-105)
1. барабашов +4
2. Сибарит +4
3. shaman +3
4. maniachello +3
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Vadim_ 0
14. Успіх 0
15. sergey_stasyuk555 0
16. Господар Вельзевула 0
17. The_Rebel – 0
18. Мизантрóп – 0
19. Wirująświatła - 0
20. Faceless -1
21. unicdima -1
22. sergey_sryvkin -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19
25. Hotab -36

Зміни у shaman +2 maniachello +2 Сибарит +1

Пропозиціі придбати банк були оцінені позитивно


1. барабашов +4
2. Сибарит +4
3. maniachello +4
4. shaman +4
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. anduzenko 0
10. pesikot 0
11. airmax78 0
12. flyman 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. The_Rebel – 0
17. Мизантрóп – 0
18. Wirująświatła - 0
19. Faceless -1
20. unicdima -1
21. sergey_sryvkin -1
22. Vadim_ -1
23. prodigy -5
24. fox767676 -19


Зміни у Vadim_, maniachello та shaman. Видалив зі списку одного проклятого. Йому не місце у списку

я человек добрый , и плюсану если Вам от этого станет легче , могу каждый день :mrgreen:
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 07:54

Пане Вадиме, для мене плюсики не головне. Головне -робити людям добро.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11214
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 січ, 2026 07:59

  Investor_K написав:Пане Вадиме, для мене плюсики не головне. Головне -робити людям добро.

Робіть, дай Вам Бог , я не проти
п.с. и тут я подумал что добро бывает разным, для кого то продажа наркотиков добро , для кого то брать взятки добро...
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4356
З нами з: 23.05.14
Подякував: 636 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 118119120121
