Investor_K написав:Про мене весь минулий рік тут обговорення. Пропоную 2026 рік присвяти іншій людині. Наприклад, Вам. Ви зареєстровані майже 16 років тому. І така низька активність у повідомленнях. І от Ви раптом почали писати нормально повідомлень у цій гілці. Чому так? Яке пояснення?
видимо, кризис среднего возраста
Та ну. За ким наказано слідкувати і в рамках якоі кримінальноі справи? Номер справи?
Investor_K написав:Агент Буратіно на вже померлому форумі порталу uabanker мав нік Duber. У нього там була своя гілка «Приключения Dubera». Він детально розписував своі походи у Red Light District у різних краіних світу
Вы сдали агента Буратино с потрохами
А ви на кого працюєте? P. S. Ваша мова вас викриває….. Це як Штірліц на 23.02 мордою у салаті никався, щоб його не розкрили
