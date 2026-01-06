RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 14:36

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Султаном Рахманиновым


Це хто?

Султан Рахманов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D1%87
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 15:24

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:
  барабашов написав:Султаном Рахманиновым


Це хто?

Султан Рахманов https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D1%87


Цей барабашкін наплутов прізвище та снаряди. Ото ще демагог
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:01

  Investor_K написав:Курс долара завтра оновить історичний максимум: 42,42 грн, — НБУ.

Завтра буде ще вище.
Куди світ котиться?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:36

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Курс долара завтра оновить історичний максимум: 42,42 грн, — НБУ.

Завтра буде ще вище.
Куди світ котиться?

хрен с ним , стоял бі хрен
и біло шо поесть ,я не про икру
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 20:52

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Завтра будем есть деликатесы с Гудвайна(склады которого охраняет Великий Троещирский Инвестор) и качаться в зале как Ронни Коулман и Султан Рахманинов!
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:09

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Курс долара завтра оновить історичний максимум: 42,42 грн, — НБУ.

Завтра буде ще вище.
Куди світ котиться?

хрен с ним , стоял бі хрен
и біло шо поесть ,я не про икру

Про хрен?
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:10

  барабашов написав:Завтра будем есть деликатесы с Гудвайна(склады которого охраняет Великий Троещирский Инвестор) и качаться в зале как Ронни Коулман и Султан Рахманинов!

Не треба заздрити успішним людям
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 21:15

  Investor_K написав:Про хрен?

хліб з салом или хотяб мивину с филлипинкой :mrgreen:
