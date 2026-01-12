|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 10 січ, 2026 15:34
Корабельные сосны
maniachello
Профіль
Додано: Суб 10 січ, 2026 17:03
Маньячело, у чему сенс вашого життя?
Investor_K
Профіль
Додано: Нед 11 січ, 2026 10:42
Investor_K написав:
Маньячело, у чему сенс вашого життя?
Якщо сенсу немає - то чому ви це життя не закінчуєте у звязку з відсутністю сенсу?
Investor_K
Профіль
Додано: Нед 11 січ, 2026 17:53
Это у Вас после новогодний депресняк накатил?
maniachello
Профіль
Додано: Пон 12 січ, 2026 08:14
maniachello написав:
Это у Вас после новогодний депресняк накатил?
Ні. Просто пишу наукову роботу на тему *Правила прийняття рішення в умовах невизначеності*
Investor_K
Профіль
Додано: Пон 12 січ, 2026 08:24
Investor_K написав: maniachello написав:
Это у Вас после новогодний депресняк накатил?
Ні. Просто пишу наукову роботу на тему *Правила прийняття рішення в умовах невизначеності*
Шановні форумчани!
Які є ідеї до такої теми?
Investor_K
Профіль
Додано: Пон 12 січ, 2026 08:43
Investor_K написав: Investor_K написав: maniachello написав:
Это у Вас после новогодний депресняк накатил?
Ні. Просто пишу наукову роботу на тему *Правила прийняття рішення в умовах невизначеності*
Шановні форумчани!
Які є ідеї до такої теми?
Краще "Невизначеність умов в прийнятті правильних рішень"
maniachello
Профіль
Додано: Пон 12 січ, 2026 09:54
Investor_K написав: Investor_K написав: maniachello написав:
Это у Вас после новогодний депресняк накатил?
Ні. Просто пишу наукову роботу на тему *Правила прийняття рішення в умовах невизначеності*
Шановні форумчани!
Які є ідеї до такої теми?
Я бы заменил слово "правила" на слово "методология". Так будет выглядеть более наукообразно
Сибарит
Профіль
Додано: Пон 12 січ, 2026 12:26
Investor_K написав: Investor_K написав:
Маньячело, у чему сенс вашого життя?
Якщо сенсу немає - то чому ви це життя не закінчуєте у звязку з відсутністю сенсу?
з таким підходом це населення треба скоротити навіть не по-таносовські...
Shaman
Профіль
