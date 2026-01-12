RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 129130131132>
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 15:34

Корабельные сосны
maniachello
 
Повідомлень: 488
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 10 січ, 2026 17:03

Маньячело, у чему сенс вашого життя?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11272
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 10:42

  Investor_K написав:Маньячело, у чему сенс вашого життя?

Якщо сенсу немає - то чому ви це життя не закінчуєте у звязку з відсутністю сенсу?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11272
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 11 січ, 2026 17:53

Это у Вас после новогодний депресняк накатил?
maniachello
 
Повідомлень: 488
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 08:14

  maniachello написав:Это у Вас после новогодний депресняк накатил?

Ні. Просто пишу наукову роботу на тему *Правила прийняття рішення в умовах невизначеності*
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11272
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 08:24

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Это у Вас после новогодний депресняк накатил?

Ні. Просто пишу наукову роботу на тему *Правила прийняття рішення в умовах невизначеності*

Шановні форумчани!
Які є ідеї до такої теми?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11272
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 08:43

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:Это у Вас после новогодний депресняк накатил?

Ні. Просто пишу наукову роботу на тему *Правила прийняття рішення в умовах невизначеності*

Шановні форумчани!
Які є ідеї до такої теми?

Краще "Невизначеність умов в прийнятті правильних рішень" :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 488
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 09:54

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:Это у Вас после новогодний депресняк накатил?

Ні. Просто пишу наукову роботу на тему *Правила прийняття рішення в умовах невизначеності*

Шановні форумчани!
Які є ідеї до такої теми?

Я бы заменил слово "правила" на слово "методология". Так будет выглядеть более наукообразно 8)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9244
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6510 раз.
Подякували: 21720 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 12:26

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Маньячело, у чему сенс вашого життя?

Якщо сенсу немає - то чому ви це життя не закінчуєте у звязку з відсутністю сенсу?

з таким підходом це населення треба скоротити навіть не по-таносовські... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11330
З нами з: 29.09.19
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1707 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 13:26

  Сибарит написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Я бы заменил слово "правила" на слово "методология". Так будет выглядеть более наукообразно 8)

как отписатся от єтой теми и не видеть маразм ..... ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4474
З нами з: 23.05.14
Подякував: 639 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 129130131132>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10554)
12.01.2026 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.