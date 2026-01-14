|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 14 січ, 2026 14:04
Investor_K написав:
Не положено
кто не полОжил?
maniachello
Повідомлень: 505
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:08
Шмигаль заявив, що Харків краще підготовлений до енергокризису ніж Київ. Бюджети на користь столиці. Боксеру це не вибачать. Я цього точно не забуду. Шмигаль людина нейтральна.
Investor_K
Повідомлень: 11285
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:16
Investor_K написав:
Шмигаль людина нейтральна.
ему бы шпионом работать
результатов его деятельности не видно
maniachello
Повідомлень: 505
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 15:54
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Не положено
кто не полОжил?
Штабна культура.
вы из чьего штаба пишете?
Vadim_
Заблокований
Повідомлень: 4494
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 524 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 18:32
Це загальна концепція та підхід
Investor_K
Повідомлень: 11285
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Сер 14 січ, 2026 18:44
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок
срочно свяжитесь с нею
Не положено.
вже все - стадія, ви хто, я вас не знаю - ніхто не хоче піти співучасником...
Shaman
Повідомлень: 11338
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 809 раз.
- Подякували: 1707 раз.
