RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 131132133134
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:04

  Investor_K написав:Не положено

кто не полОжил? :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 505
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 14:45

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Не положено

кто не полОжил? :shock:

Штабна культура.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11285
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:08

Шмигаль заявив, що Харків краще підготовлений до енергокризису ніж Київ. Бюджети на користь столиці. Боксеру це не вибачать. Я цього точно не забуду. Шмигаль людина нейтральна.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11285
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:16

  Investor_K написав:Шмигаль людина нейтральна.

ему бы шпионом работать
результатов его деятельности не видно
maniachello
 
Повідомлень: 505
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 15:54

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Не положено

кто не полОжил? :shock:

Штабна культура.

вы из чьего штаба пишете?
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 4494
З нами з: 23.05.14
Подякував: 641 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 18:32

Це загальна концепція та підхід
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11285
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 18:44

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Якби ЮВТ читала цю гілку, не робила б помилок

срочно свяжитесь с нею

Не положено.

вже все - стадія, ви хто, я вас не знаю - ніхто не хоче піти співучасником... :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11338
З нами з: 29.09.19
Подякував: 809 раз.
Подякували: 1707 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 131132133134
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Релігія (48)
14.01.2026 19:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron