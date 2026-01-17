|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:02
Investor_K написав:
Що у вас за історія?
это длинная история длиной в 49 лет
maniachello
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:09
Investor_K написав:
Щось старому холодно. І навіть алкоголь не гріє. Що робити?
взять лапіту і сходити поприбирати сніг у дворі
Vadim_
Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:10
maniachello написав: Investor_K написав:
Що у вас за історія?
это длинная история длиной в 49 лет
Я не поспішаю. Розповідайте все детально, з детальним описом кожної прожитої хвилини.
Investor_K
Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:15
Investor_K Може колись вIн перепливе СтIкс та залишить нам СВОї трильйони?
finuser589
Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:47
Ви хто?
Прошу представити себе як положено.
Investor_K
Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:57
На сьогодні знову очікуються обстріли. Бережіть себе!
Investor_K
Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:21
Investor_K написав:
На сьогодні знову очікуються обстріли. Бережіть себе!
На все воля Божья. Без его ведома и волос с головы не упадет.
А с его ведома- и голова, как мячик покотится.
Господар Вельзевула
Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:47
Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
На сьогодні знову очікуються обстріли. Бережіть себе!
На все воля Божья. Без его ведома и волос с головы не упадет.
А с его ведома- и голова, как мячик покотится.
Мужик, ты бы хоть раз лотерейный билет купил (с)
Сибарит
Додано: Суб 17 січ, 2026 02:12
Сибарит написав: Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
На сьогодні знову очікуються обстріли. Бережіть себе!
На все воля Божья. Без его ведома и волос с головы не упадет.
А с его ведома- и голова, как мячик покотится.
Мужик, ты бы хоть раз лотерейный билет купил (с)
Вважаєте це надійним інвестуванням?
Investor_K
Додано: Суб 17 січ, 2026 02:36
Сибарит написав: Господар Вельзевула написав: Investor_K написав:
На сьогодні знову очікуються обстріли. Бережіть себе!
На все воля Божья. Без его ведома и волос с головы не упадет.
А с его ведома- и голова, как мячик покотится.
Мужик, ты бы хоть раз лотерейный билет купил (с)
смутно помню, біли такие в ссср , потом в газете печатали віиграшніе номера и купившие бумагу затаив дыхание нервно сверяли номера
Vadim_
