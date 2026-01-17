RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 12:02

  Investor_K написав:Що у вас за історія?

это длинная история длиной в 49 лет
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:09

  Investor_K написав:Щось старому холодно. І навіть алкоголь не гріє. Що робити?

взять лапіту і сходити поприбирати сніг у дворі
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 13:10

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Що у вас за історія?

это длинная история длиной в 49 лет


Я не поспішаю. Розповідайте все детально, з детальним описом кожної прожитої хвилини.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 15:15

Investor_K Може колись вIн перепливе СтIкс та залишить нам СВОї трильйони?
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 19:47

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Ви хто?
Прошу представити себе як положено.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 20:57

На сьогодні знову очікуються обстріли. Бережіть себе!
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:21

  Investor_K написав:На сьогодні знову очікуються обстріли. Бережіть себе!


На все воля Божья. Без его ведома и волос с головы не упадет.
А с его ведома- и голова, как мячик покотится.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 22:47

  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:На сьогодні знову очікуються обстріли. Бережіть себе!


На все воля Божья. Без его ведома и волос с головы не упадет.
А с его ведома- и голова, как мячик покотится.

Мужик, ты бы хоть раз лотерейный билет купил (с)
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 02:12

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:На сьогодні знову очікуються обстріли. Бережіть себе!


На все воля Божья. Без его ведома и волос с головы не упадет.
А с его ведома- и голова, как мячик покотится.

Мужик, ты бы хоть раз лотерейный билет купил (с)

Вважаєте це надійним інвестуванням?
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 02:36

  Сибарит написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Investor_K написав:На сьогодні знову очікуються обстріли. Бережіть себе!


На все воля Божья. Без его ведома и волос с головы не упадет.
А с его ведома- и голова, как мячик покотится.

Мужик, ты бы хоть раз лотерейный билет купил (с)

смутно помню, біли такие в ссср , потом в газете печатали віиграшніе номера и купившие бумагу затаив дыхание нервно сверяли номера
