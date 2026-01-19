|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 19 січ, 2026 09:34
Investor_K написав:
Чи доводилось комусь куштувати мясо верблюда? Як враження?
это у Вас с голодухи буйная фантазия развилась?
или с холодухи?
П.С. Пересмотрите "Орел и решку" - там должны были есть верблюжатинку
П.П.С. Вы, случайно, не собрались обменять доллары на верблюжатину?
maniachello
Повідомлень: 516
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 12:54
Просто жодна релігія не забороняє істи верблюжатину. Чому б не спробувати?
Лягушок ів. З цибулею, бо прісні. Сподобалось. Ковбаса з конини продається всюди. Жорстка, треба зуби. Не зайшло.
Investor_K
Повідомлень: 11308
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:05
а де вона продається в Україні?
Vadim_
Повідомлень: 4524
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:29
и какой курс верблюжатины к гривне?
maniachello
Повідомлень: 516
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:31
Мене також цікавить це питання?
PS я не імпортет верблюжатини, жодного фінансового інтересу.
Investor_K
Повідомлень: 11308
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:38
так может, бизнес по поставкам верблюжатины откроете?
maniachello
Повідомлень: 516
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:40
А хто куплятиме?
Investor_K
Повідомлень: 11308
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 13:41
Investor_K написав:
А хто куплятиме?
те, кому "...жодна релігія не забороняє істи верблюжатину."
логично же
maniachello
Повідомлень: 516
З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
1
Додано: Пон 19 січ, 2026 14:06
а почему потянуло на верблюжатину а не кенгурятину или ведмежатину ? где то начитались каких то отзівов?,признавайтесь
Vadim_
Повідомлень: 4524
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
Додано: Пон 19 січ, 2026 14:13
Просто побачив відео з виготовлення шкіри верблюжоі. Подума, а що з мясом? І понеслось.
Може, є сенс вартість вартість 1кг верблюжого мяса до локальноі валюти назвати індексом Великого Інвестора?
Є різні індекси. Доу Джонс. Біг Мак. Великого Інвестора ще буде🐫
Investor_K
Повідомлень: 11308
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
