Додано: Пон 19 січ, 2026 14:29
Додано: Пон 19 січ, 2026 14:33
нашол в нете одно объявление 2024 г. о продаже на условиях DAP 15 долярчиків/кг., но объём вероятно контейнер , прибавить налоги,пошлины , вышло бы наверное около
1000 + ГРН.
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:23
Знайшов що у Тунісі 50 динарів. Це наче 750 грн.
Я б спробував якби хто в Україні продавав
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:31
купите уже долярчики и успокойтесь
П.С. или динары
Додано: Пон 19 січ, 2026 16:31
